Caetano Veloso recebe 1ª dose da vacina contra o coronavírus: 'Viva o Sus'  

Alegria, alegria! O baiano Caetano Veloso recebeu, nesta quinta (4), a sua primeira dose da vacina contra o coronavírus.



O cantor e compositor de 78 anos foi vacinado no Rio de Janeiro, onde mora. Como recebeu a vacina da Oxford, ele vai receber a segunda dose após 90 dias.



Ícone da Portela e do samba brasileiro, Paulinho da Viola recebeu sua vacina e comentou a situação atual do país em meio à pandemia

O cantor postou o momento nas suas redes sociais e celebrou: "Chegou a data para os da minha idade, tomei a vacina. Primeira dose. Oxford/AstraZeneca. Sempre acho que vacinar-se é o certo. Em três meses tomo a segunda dose". Entre as tags usadas no post Caetano escreveu #VacinaParaTodos #VacinaSim #VacinaJá e #vivaosus.Outro artista que também recebeu a vacina nesta quinta foi Paulinho da Viola.O cantor e compositor carioca escreveu nas suas redes um texto onde lamenta a atual situação do país, em meio à pandemia. Ele pediu que as pessoas se vacinem, quando tiveram imunizantes disponíveis."A alegria de ser vacinado hoje contrasta com a tristeza de saber que a cada dia tantas vidas estão sendo perdidas. A única ferramenta que temos são os cuidados e a vacina. Não deixe de se vacinar quando chegar a sua vez".

Paulinho ainda agradeceu aos profissionais de saúde. "Deixo aqui os meus agradecimentos àqueles que trabalham incessantemente para nos dar esperança, aos profissionais de saúde, ao SUS, ao Instituto Butantan e à Fiocruz. Que mais vacinas cheguem o mais rápido possível a todos os brasileiros. #sus #instutobutantan #fiocruz"



Nesta semana, pelo menos outros três grandes nomes da música brasileira receberam suas vacinas: Roberto Carlos, Erasmo Carlos e outro baiano Tom Zé.