Café e almoço de todos os tipos para fazer a alegria de mainha

Achou que não teria lista de onde pedir um café da manhã ou almoço lindão pra mainha? Achou errado! Fizemos essa lista com delicatessens, lojas e restaurantes espalhados por Salvador para que o almoço de dia das mães siga de pé. Levantamos várias opções com sugestões de preços e telefone para entrar em contato na hora de fazer a encomenda. Jogue duro, mas não esqueça de respeitar as medidas de isolamento e ter cuidado na hora de receber os produtos da mamãe.

Entre os cuidados recomendados por sanitaristas e infectologistas está desde a escolha do restaurante - opte por algum que você já conheça, que saiba dos bons hábitos de higiene - até o tipo de produto. Melhor evitar comidas cruas e dar preferência às que tenham passado por algum processo de cozimento, recomenda a médica sanitarista Eliana de Paula.

Na hora de receber, evite contato com o entregador e opte por pagamento remoto, se for possível, ou por pagar em cartão - dinheiro em espécie deve ser a última opção. Na hora de consumidor, se a embalagem não for descartável, lave com água e sabão.

- Pasta em Casa

O restaurante preparou um menu especial para o dia das mães que tem café da manhã e almoço. A cesta para a primeira refeição do dia custa R$160 e tem bolo de nozes fresquinho, sanduíche caprese na ciabatta e lassi fermentado aromatizado ao cardamomo para acompanhar. A cesta carrega alguns mimos: um pingente de coração em algodão, um pano para cozinha bordado a mão e um mini garrafa de limoncello artesanal produzida pela casa.

Para o almoço, tem as opções de lasanhas nos sabores Presunto e queijo (R$ 67/kg), Bolonhesa (R$ 71/kg), Bacalhau (R$ 89/kg) e Frango com Nozes (R$ 71/kg). E ainda, Galeto com coradas e farofa crocante (R$ 44/kg), Rosbife de mignon ao molho de cogumelos (R$ 180/kg) e Pernil de Cabrito com cuscuz marroquino e brócolis (R$ 240/unid.)

Tanto o kit especial de Café da Manhã quando as encomendas do menu especial podem ser feitas pelo whatsapp (71) 99904-2244. O cliente pode optar pelas entregas tanto pelo delivery próprio do restaurante, quanto pelos sistemas take away, de retirada individual no balcão da loja ou ainda por drive thru, com recebimento direto no carro, na Calçada do estabelecimento.

Pasta em Casa tem opções de café da manhã e almoço (Foto: Raul Spinassé/Divulgação)

- Muy Massa

Para o Dia das Mães o restaurante está trabalhando com os agendamentos de pedidos até sábado (9). Nos pedidos acima de R$ 100, o cliente ganha uma fatia da torta búlgara como sobremesa. Já para os pedidos acima de R$ 300, será enviado um chocolate em forma de coração da confeitaria Cioccolato. Todos os pedidos agendados até o dia 09 terão taxa de delivery gratuita, para bairros que vão do Corredor da Vitória à Patamares, e poderão ser feitos clicando aqui ou no whatsapp (71) 99396-9028.

Muy Massa tem opções de comidas italianas (Foto: Divulgação)

- Tokai

o cardápio do restaurante reserva deliciosos pratos da gastronomia japonesa tailandesa e chinesa – como Harumaki Salmão Grelhado (R$14,90), Dupla de Sushi Ebi (R$15,90), Sashimi (8 peças por R$44,90 ou 16 peas por R$79,90), Acelga Maki (R$37) e Frango Xadrez (R$30), por exemplo. Os pedidos podem ser feitos pelas plataformas Rappi, Uber Eats e iFood, no horário das 11h às 15h.

O restaurante fez uma parceria legal com o Martagão Gesteira: todo o resultado das vendas dos pedidos do almoço Delivery e Take Away, para as mães, será revertido para a instituição, através de doações de máscaras cirúrgicas e máscaras do tipo N95, para serem utilizadas em seus pacientes e profissionais de saúde. A entrega do material será feita pelo restaurante com uma semana após a realização da ação.

- NOZU

Seguindo a linha oriental, o NOZU tem duas opções. E com direito a cupom de desconto na primeira: 24 peças de sushi, ideal para duas pessoas. O pedido custa R$99,90 e tem 15% desconto usando o código "quarentenacomnozu" no site ou pelo telefone (71) 3033-2233.

Além disso também é possível transformar mainha em uma "sushi woman" por um dia comprando o NozuBox - que serve de 4 a 6 pessoas e permite que sua mãe monte o sushi do jeito que quiser. O NozuBox precisa ser encomendado com até 24h de antecedência e custa R$480.

NOZU aposta em possibilidade de montar o próprio sushi em casa (Foto: Divulgação)

- Abará do Fradinho

Para a mamãe com dendê na veia, uma opção é o Abará do Fradinho, que vende kits de acarajés e abarás congelados para você só colocar para aquecer conforme a descrição da embalagem. Cada kit possui 10 quitutes e custa R$20.

O estabelecimento também tem opções promocionais: 2 kits de abará + 1 de acarajé por R$50 ou 4 kits de abará + 1 de acarajé por R$80. Os pedidos são feitos entrando em contato com (71) 99146-7732 ou (71) 98619-0900.

Abará do Fradinho oferece opção de comida baiana (Foto: Divulgação)

- Temperos da Cinha

Especializado em massas italianas artesanais, o Temperos da Cinha preparou pratos com os tradicionais rondelis de camarão, salmão, ricota com cenoura ou tomate seco com queijo (4 rondelis em cada prato - R$40 ou 8 unidades R$75] e no sabor misto [4 rondelis R$35 ou 8 unidades R$65). Tem também o nhoque de massa fresca de batata doce ou banana da terra servido com molho artesanal de tomate, parmesão Faixa Azul e manjericão (980g - R$ 60). As encomendas são pelo WhatsApp (71) 99616-4418

- Bar Xique-Xique

Pra quem curte um sabor do interior, o Bar Xique-Xique está com 10% de desconto em todos os pratos de Bode do cardápio. A sugestão da casa é a picanha de bode ao molho, mas também há outras opções de corte como costela, filé, toscana e carré. Você pode conferir a lista completa entrando em contato com o WhatasApp (71) 99179-0541.

- Velho Espanha

Bobó de camarão e feijoada são as opções sugeridas pelo Velho Espanha para esse dia das mães. O Bobó varia de R$36 a R$150 a depender do tamanho. Há possibilidade de porções para 1, 2 ou 5 pessoas. A feijoada por sua vez vai de R$32 a a R$140. Quem retirar o pedido, qualquer que seja, no bar ainda ganha 10% de desconto, mas há opção de delivery. Encomendas devem ser feitas até as 17h de sábado (9) falando com o whatsapp (71) 98749-6995.

- Pirão do Samuca

No dia das mães, o Pirão do Samuca dará 10% de desconto em todo o seu cardápio, que entre outras coisas tem pirão de aipim com camarão ou carne do sol e cuscuz recheado. O número para pedido é o (71) 4141-6832.

- Pãozinho Delícia

Quem comprar uma torta pequena, média ou grande ganha de cortesia alguns pãezinhos. O número varia (20, 40 ou 60, respectivamente) de acordo com o tamanho da torta encomendada. O valores vão de R$95 a R$195. Também há opções de salgadinhos, doces e kits para festa. Pedidos devem ser feitos no site http://www.paozinhodelicia.com.br ou na Central de Encomendas (71) 3535-9444. O delivery é grátis para qualquer lugar de SAlvador.

- Casa de Tereza

O cardápio para 2 pessoas, com entrada, prato principal e sobremesa, tem como brinde 2 cervejas Stella Artois. Na linha Comfort food a Chef fez um passeio pela Bahia para agradar todos os tipos de paladares. Os pedidos devem ser feitos através do Rappi e Ifood.

Afro-Bahia: Duas Mini Frigideiras de Frutos do Mar com Maturi, Bobó de Camarão com Arroz de Coco e Farofa Amarelinha. Na sobremesa, o Quarteto Mini Doce, reunindo Quindim, Mulata Assanhada, Cocada de Forno e Pudim de Tapioca. Custa R$150.

Bahia Contemporânea: Polvo Confitado em Azeite de Ervas com Pão Artesanal da casa, Camarão no Molho de Mangaba com Arroz de Coco Verde e Farofinha Cítrica, adoçando, posteriormente, com Torta Mulata Assanhada de Chocolate, em emulsão de Frutas Vermelhas. O preço é R$191.

Bahia do Recôncavo: Carne de Fumeiro em Confit Cítrico de Cebolas, Mariscada com Arroz de Louros, Pirão e Farofa Amarelinha, tendo como sobremesa, um Manjar de Coco com emulsão de Ameixa e Vinho do Porto. O valor: R$189.

Bahia Sertaneja: Dois Bolinhos de feijoada, Baião de Dois com Farofa Sertaneja com Licuri, e de sobremesa, um Pudim de Tapioca com Calda de Espumante e Especiarias. É mais em conta, R$144.

- Delicatessen Doce Pão

O estabelecimento pensou em uma Cesta de Café da manhã com cuscuz, croissant, bolo, geleias, chocolates e muito mais. Custa R$190 e podem ser pedidas pelo iFood a partir da manhã do dia 9.

- Delícia de Pão (Caminho de Areia)

A 'Cesta Delícia' é o carro-chefe da delicatessen para o dia das mães. Custa R$89 e tem bolo, pães delícia, salgadinhos de forme, sequilhos, broa, pão de mel, achocolatado, suco e outras comidinhas. As encomendas têm que ser feitas por telefone, ligando para o (71) 3013-5224 ou no WhatsApp (71) 99652-3918.

- Elite Cestas (Pernambués)

O estabelecimento trabalha com cestas de alimentos e mimos como o buquê personalizado e feito do chocolate Ferrero Rocher (R$180). Na compra de uma cesta de café da manhã a empresa manda de brinde uma caneca personalizada e um vaso de flores. A central de atendimentos funciona no (71) 3018-5107 ou no (71) 99355-7533.

- Perini

Para o café da manhã, o estabelecimento tem cestas que vão de R$190 a R$260. Na unidade da Graça, também é possível pedir o almoço de domingo (10). Pratos como strogonoff de camarão, nata de bacalhau, fraldinha assada ao craquelin de alho estão disponíveis e custam R$79 o quilo. Todas as opções estão disponíveis ligando para o (71) 3203-0084.

- Delícias da Manhã (Itapuã)

Especializada com o trabalho com cestas há 20 anos, o Delícias da Manhã tem cestinhas a partir de R$125. A empresa trabalha com drive-thru e delivery. Encomendas devem ser feitas por telefone (71) 3249-9836 ou WhatsApp (71) 98868-9676.

*Com supervisão da subeditora Clarissa Pacheco

*Colaborou Gabriel Amorim