Cai número de acidentes e mortes das rodovias estaduais da Bahia no Carnaval

Enquanto as estradas federais que cortam a Bahia registraram aumento no número de mortes e acidentes durante o carnaval, nas rodovias estaduais houve uma leve diminuição na quantidade de casos. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar, foram registrados 33 acidentes e 4 mortes este ano, contra 34 casos e 5 óbitos no ano passado.

Em 2020, os acidentes deixaram 13 pessoas feridas gravemente e 18 com ferimentos leves. Ao todo, foram abordados 13.879 pessoas e 9.194 veículos. Como resultado das abordagens preventivas, a PM recolheu 46 Carteiras Nacional de Habilitação (CNH), apreendeu 48 Certificados de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), extraiu 2.809 autos de infração, e recuperou três veículos.

Ainda na operação houve 10 pessoas conduzidas, 7 presas em flagrante e 84 veículos retidos. O excesso de velocidade resultou na autuação de 1.839 veículos, através utilização de radares portáteis. A PM também realizou 1.471 testes de alcoolemia, sendo 116 condutores flagrados dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica.

Associadas ao trabalho de fiscalização foram realizadas ações educativas com o objetivo de conscientizar, sensibilizar e alertar os condutores quanto aos riscos no trânsito e a importância de adotar uma postura defensiva. Na BA-099 e nas praças de pedágio, o mascote do BPRv, Rodovito, levou mensagem de paz no trânsito e distribuiu panfletos com dicas para um trânsito seguro.