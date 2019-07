Caicedo está a caminho de Salvador para assinar com o Vitória

O equatoriano Jordy Caicedo está a caminho de Salvador para assinar contrato com o Vitória. O atacante deixou a cidade de Quito, no Equador, nesta segunda-feira (15) e chegará à Toca do Leão nas próximas horas. Como adiantou o CORREIO na última quarta-feira (10), ele foi negociado ao Vitória pelo Universidad Católica de Quito, clube ao qual o jogador de 21 anos é vinculado.

De acordo com a imprensa equatoriana, o rubro-negro baiano adquiriu os direitos federativos do jogador de forma definitiva através de um investidor, e o contrato será válido por quatro temporadas.

Caicedo se destacou no Sul-Americano sub-20 de 2017, quando o Equador perdeu o título para o Uruguai e foi vice-campeão. Fez nove jogos na competição e marcou três gols. No mesmo ano, ele também jogou o Mundial da categoria e anotou um gol em três partidas. É considerado uma promessa do país.

Seu último clube foi o também equatoriano El Nacional, para o qual foi emprestado em janeiro. Vestiu a camisa da equipe em 13 jogos, todos como titular, e assinalou sete gols. Este mês, o jogador foi chamado de volta pelo Universidad Católica de Quito para ser negociado.

No Vitória, ele terá a concorrência de Anselmo Ramon, atual titular, e de Neto Baiano.