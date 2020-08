(Foto: Divulgação)

Em entrevista a revista Forbes Brasil, o ator Caio Castro contou que o gosto pela aventura está no seu sangue, inclusive nos negócios.

Com investimentos que vão de estúdio de tatuagem a construtora, Caio emprega cerca de 2.300 pessoas. “Como empreendedor, gosto de correr riscos, não importam as circunstâncias. Eu vou chegar lá. Com dedicação, persistência e um objetivo, eu consigo”, disse.