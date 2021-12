Caio Castro lamenta morte da prima na noite de Natal

Caio Castro usou as redes sociais para lamentar a morte da prima na noite de Natal. No sábado (25), ele fez uma publicação no Instagram para homenageá-la.

"O Natal está acabando e tudo que essa moça da foto queria era passar o Natal com a família reunida. Minha prima lutou até o fim contra um câncer e o que ela pedia todos os dias era passar o Natal com a família unida. Nossa família por vários anos e sempre com as desculpas de brigas antigas, não se reunia por completo", lamentou

O ator contou que a prima Alessandra morreu na noite deste sábado. "E ela conseguiu unir a família pela dor. Que a dor da minha família sirva pra vocês que têm também "problemas" entre os parentes. Deem valor pra família, resolvam as questão que são pequenas perto da uma vida", disse.

Caio Castro contou que o Natal deste ano não foi como os outros e pediu para que os seguidores não deixem de aproveitar a família sempre que possível: "Que o Natal de vocês tenha sido cheio de amor! Lute por esse momento especial e único", concluiu