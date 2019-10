Caio Castro manda beijo 'muito especial' para Grazi Massafera no Altas Horas

Grazi e Caio foram fotografados juntos (Foto: Reprodução)

Os boatos que apontam Caio Castro e Grazi Massafera como novo casal do mundo dos famosos cada vez ganham mais força. E eles não parecem fazer muita questão de negar, pelo contrário. O último sinal disso foi dado durante a gravação do Programa Altas Horas, que vai ao ar neste sábado (26), em que o galã mandou um recado para a loira.

"Eu queria mandar um beijo muito especial para uma pessoa que está assistindo a gente, queria mandar um beijo pra Grazi Massafera", disse Caio, levando a plateia ao delírio.

'É offline que o bicho pega'

Caio Castro e Grazi Massafera recentemente tiveram uma interação no Instagram que mexeu com os fãs. A atriz compartilhou uma foto sugestiva e Caio não demorou para comentar com um emoji concordando.

"É offline que o bicho pega", dizia a postagem da ex-BBB. Caio comentou com um emoji dando uma piscadinha.

"Eu amo um casal", escreveu um seguidor. "Que safadeza é essa, Caio?", brincou outro. "Ai, meu coração. Que sorte da Grazi", comentou uma fã.

Embora ainda não tenham falado do romance publicamente, Grazi e Caio não parecem estar escondendo a relação. Foram juntos ao Rock in Rio e curtiram da plateia. Quando notaram que eram filmados, saíram às pressas.

Os rumores sobre o casal surgiram no início do mês, quando foram para a festa de aniversário do apresentador Luciano Huck e ficaram juntos lá, curtindo aos beijos na pista de dança. Eles não chegaram e nem saíram juntos, mas dentro da festa ficaram bastante à vontade.

Grazi, 37, está solteira desde fevereiro, quandoa cabou namoro com o empresário e advogado Patrick Bulus, com quem estava desde 2016. Já Caio, 30, estava namorando até o ano passado a modelo Mariana D'Ávila.