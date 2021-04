Caio diz que flagrou Gilberto se masturbando no quarto cordel do BBB

Ainda na ressaca da festa do líder, na manhã desta quinta-feira (1), Caio revelou a Rodolffo e Thaís que flagrou Gilberto se masturbando no quarto cordel. O fazendeiro disse que flagrou alguns movimentos "diferentes" no edredom do pernambucano.

Caio disse ainda que queria puxar o edredom para ter certeza do que estava vendo. Seus planos foram frustrados por João, que entrou no quarto e chamou Gil para realizar o raio-x.

Rodolffo e Thaís deram risada da história. Poucos minutos depois, Pocah chegou para fazer o raio-x e o cantor sertanejo repassou a fofoca:

"Caio disse que o Gil tava embaixo da coberta 'tocando uma'", disse o goiano, imitando o gesto com a mão.

Rodolffo repetiu a parte que João chamou Gil para o raio-x e Pocah riu: "Imagina o susto", brincou a funkeira.