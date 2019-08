Caiu na rotina? Sair de casa ajuda a aquecer a relação

Sair da rotina é fundamental para apimentar a relação e manter a chama da paixão acesa, mas isso não é tão simples quando as demandas da vida profissional e familiar fazem com que o relacionamento entre na zona de conforto e o sexo acabe ficando no mais do mesmo. Mas não desanime! Aproveite as sugestões dos especialistas e descubra como você pode mudar essa situação e deixar a vida a dois mais animada.

Uma dica infalível para dar uma apimentada no casamento ou namoro é sair de casa é viver um clima de romance bem longe do quarto de sempre. “A mudança do ambiente já faz o casal sair da rotina. Infelizmente, o sexo no carro, na escada ou na praia não são seguros, por isso, nossa sugestão é que os casais voltem a frequentar motéis, especialmente aqueles que possuem suítes diferenciadas, que explorem várias possibilidades", destaca a sexóloga Bárbara Sacramento.

Em Salvador, mais especificamente no Motel KamaSutra, três suítes inspiradas em filmes consagrados chamam a atenção dos casais que querem movimentar a relação sem pagar caro por isso. A suíte Mistério - Velozes e Furiosos, ambientada em uma borracharia, tem uma cama dentro de um carro e uma moto no lugar da tradicional cadeira erótica.

A suíte Velozes e Furiosos do KamSutra tem um carro e uma moto (Foto: Gabriela Daltro / divulgação)

Já as suítes Mistério - Cinquenta Tons de Cinza e Mistério - Cinquenta Tons Mais Escuros são para quem curte ou quer experimentar o “sado-masô” e o bondage. Tudo isso é apresentado de forma moderada para não assustar os iniciantes, porém também contém elementos suficientes para não decepcionar os experientes.

Suíte Cinquenta Tons de Cinza do Motel KamaSutra é ideal para casais que querem experimentar práticas sado pela primeira vez (Foto: Lucas Paixão / divulgação)

As suítes recebem, principalmente, casais que experimentam pela primeira vez a temática sado no seu relacionamento. Baseado no contrato fictício do romance de E.L. James, o casal podem assinar, logo na entrada dos espaços, um contrato pactuando quem será o dominador e o submisso e quais os limites de cada um na relação.

Suíte Cinquenta Tons Mais Escuros do KamaSutra oferece mais possibilidades de práticas sadomasoquistas (Foto: Caroline Bassuma / divulgação)

Além das suítes temáticas, o Motel KamaSutra tem outros seis tipos de suíte que agradam todos os gostos e bolsos. O casal poderá encontrar o que se espera de todos os motéis, como camas redondas, espelhos no teto, pole dance, banheiras de hidromassagem, piscinas, filmes eróticos, mas também opções menos convencionais e mais modernas, como uso de camas box, TVs smart com Netflix, decorações mais suaves e suítes com temáticas inusitadas, entre outros.

“O motel consegue juntar um monte de possibilidades para apimentar a relação com segurança e conforto. Aqui no KamaSutra temos mansões duplex superluxuosas com piscina, hidro, sauna e decoração temática, mas mesmo as nossas suítes standard tem diversos atrativos e são pensadas como uma estrutura de lazer para dois. Hoje, enxergamos o motel como uma opção completa de entretenimento para um casal, com a vantagem de possuir um excelente custo-benefício”, explica Samanta Vidal, gerente do Motel KamaSutra.

Mansões Temáticas do KamaSutra oferecem piscina aberta com cascata, hidromassagem, sauna e muito mais (Foto: divulgação)

Curiosidades

Engana-se quem pensa que motel é só para solteiros. Uma pesquisa realizada pela agência Hello, em parceria com o Guia de Motéis, revelou que a maioria dos frequentadores deste tipo de estabelecimento têm parceiro fixo. Entre os casados que moram juntos e solteiros com parceiro fixo, são 73% do público mais assíduo, chamado hard user, e 84% dos usuários ocasionais.

“O que esta pesquisa nos provou é que o nosso público mudou. Antigamente, muitas pessoas procuravam o motel para 'se esconder', o que ligou a imagem destes estabelecimentos à questão da infidelidade. Atualmente, vemos cada vez mais casais buscando os motéis. Seja para movimentar a relação, para curtir a tranquilidade de um ambiente sem filhos, comemorar ocasiões especiais ou fugir da rotina.”, ressalta Samanta Vidal.

Além do público, outras curiosidades também cercam os motéis. Confira:

Black Monday: Inspirados na Black Friday, a Associação Brasileira de Motéis criou o Black Monday, dia em que vários motéis de todo o Brasil oferecem 50% de desconto nos períodos e pernoites. A oportunidade ocorre anualmente, sempre na segunda-feira após a Black Friday – realizada sempre na 4ª sexta-feira de novembro;

Chef's no Motel: Quem disse que motel não é lugar de alta gastronomia? Nos meses de abril e maio, os principais motéis do Brasil recebem o evento Chef’s no Motel, que este ano teve a sua 4ª edição. Durante este período, os hóspedes podem saborear pratos de chefs conceituados. Este ano, o preço foi de R$ 39 por pessoa (entrada + prato principal);

Especialização do amor: motel também é lugar de aprender. E, claro, a especialização é na área da sexualidade. No KamaSutra, as mulheres podem se matricular em cursos como striptease, pompoarismo, chair dance e massagens eróticas;

Reserva: assim como em hotéis, o cliente também pode reservar os quartos dos motéis. A gerente do KamaSutra explica que esta opção é ideal para quem deseja fazer uma surpresa ou comemoração. Entre as opções de reserva, pacotes com decoração especial, espumante e jantar à luz de velas são os mais procurados.

Outras dicas

A pedido do Estúdio Correio, a sexóloga Bárbara Sacramento, dona do perfil do Instagram @sattvadescubra e especialista em organização em chá de lingerie e oferecimento de cursos ligados ao universo sensual, separou algumas iniciativas práticas para a mulher ajudar na fuga da rotina de forma leve e com cumplicidade. E ela logo alerta: “Sexo bom é uma construção de intimidade, cumplicidade, tesão e inovação. A mente cria e o corpo responde!”. Confira as dicas:

Mistério: Deixar bilhetes provocantes, convidando o parceiro para uma noite diferente;

Use e abuse dos cosméticos sensuais: Nem precisa ir até o sexshop. Quase todo motel dispõe um pequeno sexshop nas suas suítes. A cada visita, conheça um cosmético ou "brinquedinho" diferente;

Sensualizar: Um striptease, por exemplo, é um golpe fatal! Se a suíte tiver um pole dance, melhor ainda! "Mais do que se despir provocando o parceiro, a mulher escolhe a lingerie, o perfume, o ambiente, as bebidas, e isso vira um evento marcante para eles".

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.