Caixa começa a financiar imóveis sem entrada para algumas categorias; veja quem pode

A partir desta quarta-feira (3), a Caixa Econômica Federal começa a operar a linha de crédito do programa Habite Seguro, lançado pelo governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. São beneficiados policiais, bombeiros, agentes penitenciários, peritos e papiloscopistas de todo o País, com maiores subsídios que o restante da população para compra da casa própria e, inclusive, financiamento de 100% do valor de imóveis.

Pelo Habite Seguro, é possível financiar imóveis novos ou usados, unidades de empreendimentos financiados na Caixa e ainda a construção de imóvel individual, inclusive pelo Programa Casa Verde e Amarela. Nos subsídios, o programa traz condições diferenciadas, pois inicialmente conta com $ 100 milhões para a concessão dos créditos imobiliários oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), que poderão ser somados ainda aos subsídios aportados para financiamentos dentro do programa Casa Verde e Amarela.

Os recursos são destinados aos profissionais da segurança pública com renda mensal de até R$ 7 mil, que ainda não possuam imóvel próprio e que optem por um imóvel com valor de avaliação de até R$ 300 mil.

Os agentes de segurança que ganham até R$ 3 mil poderão receber crédito de até R$ 13 mil para subsidiar o imóvel; aqueles que recebem de R$ 3 mil a R$ 4 mil poderão receber até R$ 10 mil de subsídio; e os agentes que ganham de R$ 4 mil a R$ 5 mil poderão ter a concessão de até R$ 8 mil; quem recebe acima de R$ 7 mil também poderá contar com taxas e juros diferenciadas.

Em todos os três níveis também será concedido um valor para ser abatido na taxa de contratação - que varia de R$ 2 mil a R$ 2.100. O programa federal contemplará o financiamento de imóveis novos ou usados, e também para quem deseja construir um imóvel individual - desde que não ultrapassem o teto de R$ 300 mil.

As linhas de financiamento dos imóveis têm prazo de pagamento de até 35 anos, com possibilidade de uso da linha Poupança Caixa, lançada em 2021. A linha conta com taxas a partir de 2,95% a.a., somado à remuneração adicional da poupança e saldo devedor atualizado mensalmente pela TR. Nessa modalidade, o cliente pode optar ainda por um prazo de carência de até seis meses para início do pagamento da parcela de juros e amortização.

Os profissionais da segurança pública também contarão com acesso aos "Imóveis da Caixa", que são casas e apartamentos de propriedade do banco, disponíveis para compra com descontos e atendimento especializado pelo site da Caixa. Nesse caso, é possível financiar até 100% do valor de venda, com recursos SBPE, sem necessidade de entrada e com prazo de até 35 anos para pagar.

Para solicitar o crédito, os profissionais interessados deverão comprovar o vínculo empregatício com um órgão de segurança pública. Essa comprovação é realizada através de formulário emitido pelo órgão empregador. A contratação está sujeita à aprovação de crédito. A contratação poderá ser realizada em um Correspondentes Caixa Aqui ou em qualquer agência da Caixa.