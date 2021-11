Cajazeiras e Coutos inauguram postos permanentes para atendimento do CadÚnico

Salvador ganhará dois novos postos permanentes para atendimento do CadÚnico a partir desta segunda-feira (8). As unidades serão instaladas nos bairros de Cajazeiras e Coutos, e funcionarão das 8h às 17h.

A expectativa é que a estrutura da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) atenda, em média, 300 pessoas por dia no Subúrbio 360, na Rua da Paz, s/n, Coutos, e na Casa do Trabalhador de Cajazeiras, na Estrada do Coqueiro Grande, 2. Para obter atendimento, basta ir a um dos locais, sem necessidade de fazer agendamento.

Atualmente, acontecem 1,2 mil atendimentos por demanda aberta na sede do Cadastro Único, no Comércio. Os assistidos também contam com os serviços nas dez Prefeituras-Bairro e em seis postos do Centro de Referência em Assistência Social (Cras). Para a Prefeitura-Bairro, é necessário fazer agendamento prévio através do site www.horamarcada.salvador.ba.gov.br, e para os Cras, é preciso agendar pelo telefone (71) 3202-2347. Outra opção é o CadÚnico Itinerante, que está percorrendo os bairros periféricos de Salvador.

O CadÚnico garante às famílias de baixa renda acessos a programas de benefício social, conforme explica o secretário Kiki Bispo. "Nesse momento ainda tão delicado de crise econômica, não estamos medindo esforços para cadastrar o máximo número de pessoas para receber o Auxílio Brasil. Sabemos o quanto é importante a contemplação do benefício para essas famílias e, por isso, está sendo ampliada a capacidade de atendimento para atender a todos", declarou.

Além do Bolsa Família (futuro Auxílio Brasil), o CadÚnico permite que a população tenha acesso a benefícios como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Tarifa Social de Energia, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), dentre outros. No âmbito municipal, a população também poderá acessar benefícios eventuais como Auxílio Natalidade, Auxílio Funeral, Auxílio Moradia e Auxílio Emergência.