Calabar: protesto de encapuzados aconteceu após morte em confronto com a Rondesp

Um homem não identificado morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar, na noite de segunda-feira (2), na Rua Direta do Calabar, no bairro do Calabar, em Salvador. O rapaz foi socorrido por policiais para o Hospital Geral do Estado (HGE) sem identificação.

De acordo com o boletim de ocorrências do posto policial da unidade, a vítima foi baleada no abdômen e costas e não resistiu aos ferimentos. Ainda conforme o boletim, em posse do socorrido, foi encontrado um revólver calibre 38 e uma quantidade de drogas não informada. O fato foi registrado na Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

Segundo a polícia, equipes de Rondas Especiasi (Rondesp) estavam em ronda quando se depararam com seis homens armados que, ao avistaram a presença dos policiais, efetuaram disparos e fugiram do local. No revide, um deles foi atingido e socorrido para o HGE, mas já deu entrada na unidade sem vida.

Em nota, a Polícia Militar informou que por volta das 17h30 de segunda-feira (2), quando policiais militares da Rondesp Atlântico realizavam o policiamento tático, na localidade conhecida como Camarão, no bairro do Calabar, foram recebidos por disparos de arma de fogo efetuados por um grupo de indivíduos armados.

"Após o revide a guarnição percebeu que havia um dos acusados caídos ao solo, sendo imediatamente socorrido ao Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos. Foram apreendidos com ele um revólver de calibre 357, 11 pinos de cocaína e 12 papelotes de maconha", afirmou a PM, em nota.

Protesto

Após a ação da PM, cerca de dez pessoas encapuzadas realizaram um protesto na Avenida Centenário e deixou o trânsito complicado, na altura da comunidade do Calabar, em Salvador, na noite desta segunda-feira (2).

De acordo com informações do Centro Integrado de Comunicações (CIcom) das polícias, um morador informou que o grupo chegou a colocar fogo em objetos na via e tentou impedir a passagem de motoristas.

No entanto, antes da chegada de policiais da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Federação), que foram enviados ao local após denúncia via 190, os manifestantes já haviam deixado o local, por volta das 22h.

O Cicom não soube informar o motivo do protesto, que durou menos de uma hora. Após a chegada da PM, a Limpurb foi acionada para fazer a limpeza dos materiais colocados na via pelos manifestantes.

