Camaçari: PF investiga mãe que compartilhou com namorado imagem pornográfica da filha

A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (8), mandado de busca e apreensão em Camaçari voltado à instrução de inquérito que investiga abuso

sexual infantil e disponibilização de conteúdo relacionado a tal prática por meio de rede social. A investigação foi iniciada este ano e, durante as investigações, foi possível encontrar indícios de que a mãe, abusadora, repassou imagens de cunho pornográfico de sua filha para um namorado que conheceu por redes sociais.

Os delitos praticados pela pessoa investigada encontram previsão nos Arts. 240, 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo as penas previstas de até 08 anos de reclusão. A situação familiar e da criança seguirá acompanhada pelo Conselho Tutelar do Município que avaliará as providências a serem adotadas junto com as autoridades locais competentes para o tema.