Câmara Portuguesa da Bahia conta com nova gestão para o biênio 2022 e 2023

Aconteceu nesta segunda-feira (6) a Assembleia de Posse da Nova Diretoria da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil| Bahia. A cerimônia ocorreu de modo híbrido, em razão da manutenção do estado de pandemia covid-19, por meio de vídeo conferência e presencialmente no Hotel Fera, na rua Chile, em Salvador.

A cerimônia contou com a presença do Embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos; do Cônsul geral de Portugal, Jorge Fonseca, além de presidentes das Câmaras Portuguesas de outros estados, Além de Armando Abreu, presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil.

Liderada pelo presidente Ricardo Galvão, a nova Diretoria da Câmara vai exercer suas atividades pelos anos de 2022 e 2023, quando ocorrerão novas eleições.

Para o Presidente Ricardo Galvão, a nova gestão vai buscar estreitar ainda mais os laços culturais e econômicos com Portugal. "Para esta nova gestão, eu espero fazer com que outros investimentos de Portugal cheguem até a nossa Bahia e que empreendedores brasileiros cada vez mais invistam em Portugal. Que a gente fortaleça nossas relações com as universidades de portuguesas, oferecendo oportunidades melhores aos nossos estudantes e que eles levem conhecimento, inovação e tecnologia para Portugal."

Conheça a Nova Diretoria da Câmara:

Presidente: Sr. Ricardo Alves Galvão

Primeiro Vice-presidente: Sr. Edmundo Guimarães Lima Filho

Segundo Vice-presidente: Sr. Paulo Diego Prates Marques

Terceiro Vice-presidente: Sr. Orlando Manuel Cunha da Silva

Diretor de Relações com as Comunidades Portuguesas: Sr. Rodrigo Leitão

Diretor de Relações com Agronegócios: Odacil Ranzi

Diretor de Inovação: Bruno Pena

Diretora Jurídica: Srª. Maria Renata Gomes de Carvalho

Diretor de Relações com a Saúde: Sr. Roberto Albuquerque Sá Menezes

Diretor de Relações com Comércio e Serviços: Sr. Ademar Pinheiro Lemos Junior

Diretor Financeiro: Sr. Edilson Pereira da Cunha Bomfim

Diretora Comercial: Sra. Estela Ferraz Gramlich Andrade

Diretora de Comunicação: Sra. Renata Matos

Diretoria de Relações Imobiliárias e Construção Civil: Sr. Lívio Gomes Ribeiro

Diretor de Marketing Internacional Sr. Marco Antônio Lessa dos Santos

Diretor de Relações com Lideranças Empresariais: Sr. Manoel Augusto Carreira



Conselho Jurídico:

Membros Titulares

Presidente: Sr. Sergio Neeser Nogueira Reis

Vice-Presidente: Sr. Murilo Gomes Mattos

Sr. Marcelo Nesser Nogueira Reis

Sra. Morgana Costa Cotias

Sra. Nágila Farias de Góes

Membros Suplentes:

Sr. Isaak Broder

Sra. Roberta de Almeida Maia Broder

Sra. Alexandre Azevedo Bulos

Sra. Marina Gomes Matos

Sr. Josinaldo Leal de Oliveira

Conselho Fiscal:

Membros Titulares

Presidente: Sr. José Renato Andrade Mendonça

Sr. Oscar Luiz Oliveira

Sra. Flávia Andrea de Castro Rocha

Suplentes:

Sr. Antônio Carlos Aquino de Oliveira

Sr. Sylvio Roberto de Pinheiro Soares

Sr. João Alexandre Pinto Machado de Eça Pinheiro

Conselho Consultivo:

Presidente: Sr. Amilcar Antonio da Rosa

Vice-presidente: Sr. Manoel Bernardino da Silva



Membros:

Sr. Eduardo Seixas de Salles

Sr. Abel Travassos

Sr. José Henrique Ramos

Sr. Marcos Vinicius Pinto Fonseca

Srª Denice Santiago



Membro Honorário:

Sr. Jorge Fonseca

Da esquerda pra direita: Embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, e o presidente da Câmara Portuguesa da Bahia, Ricardo Galvão. (Divulgação)