Camaro de traficante se transforma em arma da polícia para combater rachas

A Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul (PRF-RS) está doce igual caramelo, perseguindo os bandidos em um Camaro azul e amarelo.

A viatura turbinada é um Chevrolet Camaro SS 2014, que foi apreendido há três anos numa operação contra o tráfico internacional. Em abril de 2020, o veículo foi incorporado à frota da PRF.

Segundo reportagem do Uol, o possante é utilizado em operações especiais e eventos.

E ele também recebeu melhorias, para ficar ainda mais potente. Seu motor recebeu uma nova programação para atingir incríveis 600 cavalos de potência, 200 a mais que a sua versão original.

A velocidade é tanta que o modelo consegue ir de zero a 100km/h em menos de 5 segundos. Apesar de toda essa capacidade, a máquina ainda não foi utilizada em perseguições.

"Montamos operações de forma a evitar perseguições, dificultando e impedindo fugas. A perseguição é nossa última alternativa", diz nota enviada pela corporação ao Uol.

Por outro lado, logo no primeiro mês de serviço, o cupê foi utilizado em uma operação para coibir rachas na região serrana do estado, na rodovia BR-116. Já no mês passado, participou de ação em Santa Maria (RS), que culminou na prisão de suspeitos de tráfico, bem como apreensão de drogas ilícitas e de agrotóxicos.