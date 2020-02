Camaro pega fogo após colidir contra ônibus no Ceará; veja vídeo

Um veículo esportivo colidiu frontalmente com um ônibus de transporte rodoviário da empresa Fretcar que faz a linha Taíba - Fortaleza nesta quarta-feira (26). Segundo O POVO apurou, o acidente ocorreu na CE-156, próximo à rotatória da avenida Beatriz Braga, uma das rodovias de acesso à praia da Taíba. Só o motorista do carro ficou ferido, mas sem gravidade.

O carro, um Camaro de cor preta, ficou destruído após a colisão e chegou a pegar fogo, mas moradores da região que presenciaram o acidente usaram extintores de incêndio para controlar as chamas. O veículo importado não apresentava multas por nenhum infração de trânsito, de acordo com apuração da reportagem.

Camaro colide com ônibus na Taíba nesta quarta-feira de cinzas (Foto: WhatsApp O POVO)

Um vídeo feito logo após o acidente mostra o carro e o ônibus bastante avariados por causa da colisão. Peças do Camaro chegaram a ficaram espalhadas por toda a pista. Diversos moradores da região, pedestres e banhistas pararam para olhar o acidente. Nenhum dos passageiros do ônibus ficou ferido. O motorista do Camaro aparece no inicio do vídeo, deitado no chão, próximo ao seu carro. Ele estava consciente e apenas teve ferimentos leves, principalmente nos braços.