Camarote Brahma promove festa para anunciar chegada ao Carnaval de Salvador  

O Camarote Brahma Salvador, que promete ser uma das grandes novidades do Carnaval 2023, foi lançado, quarta-feira, durante grande festa no Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória. O evento, promovido pela 2GB, reuniu cerca de 500 convidados e contou com shows de Tuca Fernandes e Dan Valente e participações de Durval Lelys e Timbalada. Embaixadora da Brahma, Rafa Kalimann foi a mestre de cerimônias e usou um figurino assinado pelos estilistas baianos Meninos Rei, que também produziram as camisetas do agito.

O Camarote Brama Salvador deve movimentar cerca de R$15 milhões”, nos disse Binho Ulm, sócio da 2GB Entretenimento, empresa à frente do espaço, em parceria com a Ambev.





Rafa Kalimann. (Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia).

Binho e Guto Ulm (Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)

Temporada baiana

O empresário francês Pierre Lurton está circulando discretamente com a esposa, a jornalista Alexandra Forbes, pela capital baiana. Ciceroneado pela promoter Licia Fabio, o casal tem aproveitado para descobrir as novidades – e encantos – da cidade. Lurton, para quem não sabe, tem um dos currículos mais invejados do mundo do vinho. Ele é o diretor de enologia do Cheval Blanc, um dos ícones de charmosa Saint Emilion, e do Château D’Yquem, o mais prestigiado vinho de sobremesa de Sauternes, os dois em Bordeaux.

Pierre Lurton e Alexandra Forbes (Foto: Divulgação)





Casamento beira-mar

A cantora baiana Majur se casou nesta sexta-feira (5), em Salvador, com o bailarino Josué Amazonas, também baiano. A união civil foi celebrada na Gamboa, lugar favorito do casal na capital baiana. A cerimônia religiosa acontecerá em setembro, em uma cerimônia intimista para a família e amigos, também na Gamboa.

Majur e Josué Amazonas (Edgar Azevedo/Divulgação)





Arte e cultura

A Acervo Galeria de Arte, no Caminho das Árvores, participará da próxima edição da SP-Arte - Rotas Brasileiras, de 24 a 28 de agosto na ARCA, em São Paulo. Dirigida por Ricardo Portela e Denny Venegeroles, a galeria levará ao evento uma exposição individual do artista plástico baiano Igor Rodrigues. A exposição tem texto e curadoria de Justino Marinho e é a segunda da Acervo Galeria de Arte, este ano, em São Paulo. Em março, com curadoria de Denise Mattar, a galeria apresentou o projeto “Geometria Sensível” no Salão Internacional de Arte ARTSAMPA.

Igor Rodrigues (Foto: Maurício Borges/ Divulgação)

Cenário especial

Situado no Centro Histórico de Salvador, na Rua Chile – a primeira rua do Brasil -, o Fera Palace Hotel foi o cenário escolhido pelo portal Alô Alô Bahia para o talk empresarial com Leandro Karnal. O evento, apenas para convidados, será realizado em 9 de setembro, no salão de eventos do hotel . Karnal, na ocasião, falará para uma plateia de empresários e executivos sobre valores e ética no mercado corporativo.

Leandro Karnal (Foto: Caio Gandra/Divulgação)





Expansão

O Mariposa irá inaugurar um novo restaurante, segunda-feira, no Aeroporto de Salvador. O espaço apresentará um novo conceito da marca, que terá, entre outros produtos, pizzas no forno à lenha. A loja, de aproximadamente 300m2, foi projetada pelo escritório GAM Arquitetura e é fruto de um investimento de R$2,5 milhões.

Gastronomia

O chef Vini Figueira assinará a gastronomia do restaurante e do Lounge Bar, além de comandar mais uma vez as estruturas dos eventos privados, da quarta edição da Casas Conceito. A mostra de decoração, comandada pela empresária Andrea Velame, será realizada, a partir de 30 de agosto, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

Novas exposições

Na próxima terça-feira, o Palacete das Artes, na Graça, apresentará as exposições Dell’Architettura “A presença italiana na paisagem soteropolitana”, no andar térreo, e “Investigação fotográfica sobre a influência italiana na paisagem carioca”, no pavimento superior, ambas realizadas pelo Instituto Italiano de Cultura. A primeira tem curadoria de Nivaldo Andrade, que reuniu registros da influência de engenheiros, arquitetos, construtores, decoradores, pintores e escultores oriundos de diversas regiões italianas.