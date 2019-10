Camarote Salvador faz festa e divulga tema para Carnaval 2020

O Camarote Salvador, que faz parte da Premium Entretenimento, promoveu festa nestr sábado (19) à noite, no rooftop do Hotel Fasano, para lançar o conceito da cenografia da próxima edição, criado por Carlos Pazetto em comemoração aos 20 anos de carnaval.

No agito, também foi apresentado o tema para o ano que vem: “Transforme o impossível”. A festa contou com animação dos Djs Alexandre Schnitman, Flávio Castro e Fábio Serra, além do cantor Jau Peri. O prefeito da capital baiana, ACM Neto, esteve presente, e foi recebido por um dos sócios do camarote, o seu primo, o empresário Luís Eduardo Magalhães Filho.

Luís Eduardo Magalhães Filho e ACM Neto

(Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Luciana Villas-Bôas e Marcelo Checon

(Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Carlos Pazetto

(Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Rumo ao altar

Falta pouco mais de um mês para o casamento de Gabriella Machado e Luiz Eduardo Carvalho, que irá ocorrer no dia 12 de dezembro, em cerimônia ao pôr do sol no pátio do Mansão Wildberger e recepção, logo em seguida, no Solar Cunha Guedes. E, como manda a tradição, a dupla foi homenageada com um chá bar, nesta sexta (18), no apartamento dos pais de Gabriella, Verônica e Alex Cunha Guedes, no Mansão Morada dos Cardeais, no Campo Grande. A festa, ambientada com muitas lavandas e limões sicilianos, seguindo o mood provençal, foi organizada por Edgar Ricardo Machado e contou com buffet do Mignon, de Bruna e Ana Lúcia Martins.

Gabriella Machado e Luiz Eduardo Carvalho

(Foto: Divulgação)

Celebração

O Hospital Aliança comemorou, nesta sexta-feira (18), os 29 anos de fundação e o Dia do Médico. A celebração contou com Missa Campal no final da tarde, seguida de um coquetel para 700 convidados. O evento aconteceu em uma grande estrutura na área externa do hospital, com apresentações do Balé Folclórico, Dj Cainã e Banda Baggo de Jazz.

Protocolo

O Cônsul Geral da Espanha no Nordeste do Brasil, Gonzalo Fournier, abre sua residência, no Horto Florestal, em Salvador, e promove coquetel em torno da Festa Nacional da Espanha. O evento marcado para depois de amanhã, às 19h30, será para convidados.

Gonzalo Fournier

(Foto: Alô Alô Bahia)

Fenômeno

Acabou agora há pouco, com o dia amanhecendo, a festa Vem de Branco, promovida pela Vem Entretenimento, de Steve Saback e Platini Benitez, no Parque dos Ventos – antigo Aeroclube. A principal atração do agito foi o fenômeno do funk Dennis DJ, que recebeu a alcunha de David Guetta brasileiro.

Pé na areia

Juliana Bacelar, filha de Mônica e Marcelo Sacramento, e Felipe Costa, herdeiro de Matilde e Itamar Costa, casaram-se neste sábado (19), em Arraial D´Ajuda. A festa reuniu 400 convidados na Casa Grande São Vicente, localizada no alto de uma falésia, e o buffet ficou por conta do Fernanda Possa Gastronomia, que tem a própria Juliana como uma das sócias.

Juliana Bacelar e Felipe Costa

(Foto: Reprodução /Redes sociais)

Festão

Ewerton Visco promoveu, quarta-feira, o evento Grifes & Acordes 2019, no Shopping da Bahia, em Salvador. Ao lado da namorada, a arquiteta Erla Ribeiro, ele recebeu centenas de convidados para uma noitada animada por Banda Eva, com participações especiais de Durval Lelys, Luiz Caldas e Ricardo Chaves. “Essa festa também inicia as celebrações em torno dos 45 anos do SDB, que serão comemoramos em 2020. Estamos preparando uma grande surpresa para a cidade, para retribuir todos esses anos de sucesso”, nos disse Visco, Diretor Norte-Nordeste da Aliansce Shopping Centers, responsável pela administração do Shopping da Bahia.

Erla Ribeiro e Ewerton Visco

(Foto: Elias Dantas / Alô Alô Bahia)

Casa nova

O Restaurante Du Chef, de Lucius Gaudenzi, acaba de mudar de endereço. Saiu da Afonso Celso, na Barra, para a Rua Dom Marcos Teixeira, no mesmo bairro. Agora, o restaurante ocupa o casarão do século 18 que durante anos funcionou o OUI.

Design autoral

A Natuzzi Editions apresentou a coleção Ginga, quinta-feira, no showroom da Alameda das Espatódeas, em Salvador. Resultado de uma parceria inédita com três estúdios de design brasileiros – Lattoog Design, Furl Design Studio e Estudio Bola, a coleção é uma homenagem ao design autoral. Leonardo Lattavo, do Estúdio Lattoog, esteve presente.