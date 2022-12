Câmeras flagram assalto à praça de pedágio em Candeias

Uma praça de pedágio foi assaltada no km 11 da rodovia BA-524, no município de Candeias. Imagens das câmeras de segurança da Concessionária Bahia Norte flagraram a ação de assaltantes.

Nas imagens é possível ver quando os dois criminosos chegam a pé e um deles, expondo uma arma na cintura, aborda a operadora na cabine de pedágio. Eles levaram o dinheiro do caixa. A funcionária não foi agredida. Segundo a Bahia Norte, a profissional está recebendo o apoio da empresa.

A equipe da concessionária acionou o Batalhão de Policiamento Rodoviário e está fornecendo o apoio necessário para a investigação policial, com imagens do momento da ação e do percurso feito pelos criminosos, antes e depois da abordagem. O trecho concedido dispõe de 58 câmeras de monitoramento rodoviário em alta resolução, além de 237 câmeras de controle interno e externo das edificações da concessionária.

As imagens são acompanhadas em tempo real, 24h por dia, por um Centro de Controle Operacional, preparado para acionar a polícia civil, militar e rodoviária.