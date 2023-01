Câmeras mostram que Daniel Alves ficou com mulher em banheiro

Preso desde a última sexta-feira (20) acusado de agressão sexual, o jogador Daniel Alves teve um dos seus depoimentos à justiça espanhola desmentidos através de imagens de câmeras de segurança da boate onde o baiano teria forçado uma mulher a manter relações sexuais com ele.

De acordo com o jornal espanhol El Periódico, os vídeos das câmeras mostram que Daniel Alves ficou por cerca de 15 minutos no banheiro da área vip da boate Sutton, em Barcelona, confirmando a versão da vítima, de que foi trancada no local pelo jogador.

Inicialmente, Daniel disse em depoimento que não conhecia a vítima. Depois, ele mudou a versão e afirmou que a relação aconteceu de forma consensual. A defesa do brasileiro confirmou que ele alterou o depoimento.

As contradições nas versões contadas por Daniel Alves tiveram peso para que a Justiça decretasse a prisão do jogador. Além disso, havia o risco de fuga do país, já que ele tinha uma passagem emitida para o México, onde atuava pelo Pumas. A equipe rescindiu o contrato após a prisão.

Após a confirmação da prisão preventiva do jogador Daniel Alves, o jornal catalão El Periódico publicou reportagem com detalhes do depoimento da mulher que disse ter sido vítima de violência sexual.

Ela relatou que estava com duas amigas na casa noturna quando foram convidadas por um garçom a ir para a área VIP, a pedido de um cliente.

Inicialmente, elas negaram o convite. O garçom voltou a convidá-las num outro momento e elas aceitaram.

Chegando na área VIP, elas encontraram dois homens e duas mulheres (que saíram logo quando as três chegaram) numa mesa.

Um dos homens teria se identificado como "Dani". Segundo a vítima, durante a conversa, Daniel Alves teria pegado a mão dela e colocado em seu pênis. Posteriormente, ele teria convidado a mulher para segui-lo por uma porta.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã, que colheu depoimento da vítima. Ela também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

A mulher só foi saber que era um banheiro quando entrou, e logo quis sair. Lá dentro, segundo a vítima, o jogador a trancou e a obrigou a fazer sexo oral nele, o que ela negou.

Antes de conseguir sair do banheiro, a vítima também teria sido agredida fisicamente pelo jogador, como relatou no depoimento.

Preso em Barcelona

Vivendo no México, onde defendia o Pumas, Daniel Alves foi até a Espanha para o velório da sogra, mãe da modelo espanhola Joana Sanz, com quem é casado desde 2017, e aproveitou a estada no país para prestar depoimento à polícia de forma voluntária.

Daniel deu sua versão sobre o caso sem a presença de advogados e voltaria para o México no sábado, dia 21. Agora, deve permanecer preso até o julgamento.

O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta de 39 anos, sem direito a fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a prisão.