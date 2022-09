Camila Coutinho vem a Salvador para lançamento da semana de moda do Shopping Barra

A influencer e empresária Camila Coutinho (Hudson Rennan/divulgação)

A partir do próximo dia 27 de setembro, a moda primavera-verão 2023 vai invadir o Shopping Barra, em Salvador. Um evento para imprensa e convidados, com a presença da empresária e influencer Camila Coutinho, marcará o lançamento da coleção que estará nas vitrines do centro de compras. O talk show terá a mediação da apresentadora Pamela Lucciola.

“Sempre fomos lançadores de tendências e impulsionadores da cadeia produtiva de moda, realizando eventos inovadores e exclusivos e dessa vez não será diferente”, nos disse Karina Brito, gerente de Marketing do shopping. A área do Barra Gourmet será transformada em um grande jardim, levando para o público toda a atmosfera da nova estação.

“Tudo isso para potencializar a experiência e movimentar a cena da moda na Bahia, como é do nosso feitio”, finaliza Karina. As lojas do Barra estarão participando, realizando ativações e ações especiais durante a temporada que vai de 27 de setembro a 4 de outubro.

Bahia Marina receberá shows na Copa do Mundo

A partir de 24 de novembro, a Bahia Marina receberá um projeto com formato exclusivo para transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022 que contará com shows de nomes como Wesley Safadão, Thiaguinho, Timbalada, Harmonia do Samba, Fica Comigo, Make u Sweat e MC G15, entre outras atrações a serem anunciadas.

A ação foi batizada de Arena Brasil Marina e é fruto da parceria das empresas e produtores Oquei Entretenimento, AMB Eventos, Nei Avila e Steve Saback. “Queremos proporcionar uma mega infraestrutura para a cidade. Estamos envolvendo grandes marcas e nos empenhando nos detalhes para proporcionar uma experiência especial e jamais vista em Salvador”, diz o grupo.

Mariana Lisbôa (Elias Dantas/divulgação)

Giro empresarial

A Suzano está em curso com o maior investimento privado do país para a construção de uma nova planta de celulose no Mato Grosso do Sul, com valor de R$ 20 bilhões. A empresa também anunciou recentemente a construção de uma nova fábrica de papel sanitário no Espírito Santo – um investimento de, pelo menos, R$ 600 milhões.

“A Suzano tem atuado ativamente em soluções inovadoras para o desenvolvimento de insumos renováveis aplicados a diversos negócios, o que chamamos de inovabilidade - que é justamente inovar de forma sustentável”, afirmou Mariana Lisbôa, líder global de Relações Corporativas da Suzano S.A, durante evento empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia.

Vanessa Bulcão (Lorena Ventiruni/divulgação)

Novas unidades

O restaurante Santo Verde, criado em 2014 pela nutricionista e empresária Vanessa Bulcão, vai ganhar status de rede com a abertura de mais três unidades. A do Salvador Shopping já começou a operar na sexta-feira (9). As outras duas - Shopping da Bahia e Praia do Forte - estão em obras. Os novos espaços gastronômicos, localizados em pontos estratégicos, se somam ao do Shopping Cidade, no Itaigara. “Nossa expectativa é muito grande, pois sabemos que os shoppings possuem grande carência quando o assunto é alimentação saudável”, destaca Vanessa, que tem como sócio o empresário Gustavo Passos.

Lançamento concorrido

A empresária Livia Novaes movimentou Feira de Santana nesta quinta-feira (15), quando inaugurou a loja de home décor Lalivi. Os convidados se dividiram pelos mais de 300 m² do espaço, que teve projeto arquitetônico assinado por Luciana Paraíso. A curadoria é repleta de marcas sofisticadas, como Richard Ginori, Zanatta e Suva Collections.

Entre nós

Nome prestigiado da arquitetura e decoração no Brasil, Paulo Azevedo está na Bahia. Veio prestigiar a inauguração da Lalivi, em Feira de Santana, e passar o fim de semana no Litoral Norte. “Vim a convite da Livia Novaes, que é minha superamiga e parceira, para conhecer a loja”, nos disse o profissional. Ele será recebido por Livia em sua casa na Praia de Forte neste sábado. “Infelizmente vai ser uma viagem curta. Eu amo aqui’, revelou.

DNA na irreverência

O público baiano vai ganhar no final de novembro uma galeria de arte contemporânea com DNA da irreverência, repleta de obras não convencionais. Esta é a proposta do empresário Rodrigo Mendonça para a Yellow Frog Art Gallery, que terá sua sede no Rio Vermelho. Caberá a Alexandre Martins e Guilherme Magalhães, da Primo Arquitetura, assinar o espaço, que reunirá obras de novos e importantes nomes da atual cena da arte soteropolitana e brasileira.