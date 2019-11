Camila Pitanga confirma namoro de 1 ano com artesã Beatriz Coelho

A atriz Camila Pitanga está namorando a artesã Beatriz Coelho. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias no início da tarde desta segunda-feira (11). Elas estão juntas há um ano. Mais cedo, a internet se movimentou com a noticia de que Camila tinha um novo amor - uma amiga da artista confirmou ao jornal Extra que ela estaria com uma mulher.

A atriz, no início, preferiu não tornar público o relacionamento. Porém, após a nota do jornal Extra, a assessoria de imprensa da artista enviou uma nota para o jornalista do Uol confirmando o envolvimento das artistas.

Em abril, Camila esteve na Europa a trabalho e a namorada a acompanhou, mostrando alguns Stories delas juntas. Na época, alguns fãs começaram a especular algo mais entre elas, mas ambas sempre se mantiveram bastante discretas sobre a vida pessoal.

Antes de Beatriz, Camila viveu um breve romance com o músico Rafael Rocha, e também com o ator Igor Angelkorte, em 2018.

Ao Extra, uma amiga próxima da atriz contou que Camila está feliz. Apesar de os amigos próximos já saberem do relacionamento, ela preferia não divulgar. "Camila sempre foi muito reservada e agora não é diferente. Ela está muito feliz", disse uma pessoa próxima à publicação.

Vale lembrar que Camila está em cartaz com a peça Por Que Não Vivemos? em Belo Horizonte, e se prepara para novas gravações de Aruanas.