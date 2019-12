Camila Pitanga reúne filha, namorada e ex-marido em noite de Natal

(Foto: Reprodução/Instagram)

A atriz Camila Pitanga, 42 anos, passou a noite desta terça-feira (24) cercada de muito amor. A artista reuniu a família, a atual namorada, a artesã Beatriz Coelho, e o ex-marido, o diretor de arte Claudio Amaral Peixoto, pai da filha da atriz, Antônia, de 11 anos, para festejarem juntos a chegada do Natal.

Em registros publicado por Camila e pelo irmão Rocco Pitanga, a atriz aparece no canto direito do sofá ao lado da namorada. O ex-marido está também do lado direito, numa cadeira. Na foto estão ainda a filha de Camilla, o pai, Antônio Pitanga, e a madrasta dela, Benedita da Silva, além de outros familiares e amigos. Em outro registro, a atriz aparece se divertindo com a namorada e o ex-marido (veja abaixo).

Camila Pitanga com a namorada, a filha e o ex-marido no Natal

(Foto: Reprodução/Instagram)

Camila Pitanga com o ex-marido e a namorada

(Foto: Reprodução/Instagram)

Na terça-feira (24), antes de se reunir com a família para a ceia, a atriz foi fotografada com Beatriz fazendo compras de última hora num shopping da Zona Sul do Rio. Camila Pitanga e Beatriz Coelho estão juntas há quase um ano, mas o namoro só se tornou público em novembro.

Camila com o pai e o irmão

(Foto: Reprodução/Instagram)

Benetida e Claudio Amaral, ex-marido de Camila Pitanga

(Foto: Reprodução/Instagram)

Camila Pitanga em Natal com a família

(Foto: Reprodução/Instagram)

Camila Pitanga posa com a filha e o ex-marido: 'Família pra sempre'

(Foto: Reprodução/Instagram)