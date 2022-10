Camilo Santana é eleito senador no Ceará

Ex-governador, Camilo Santana (PT) foi eleito senador no Ceará com 69,17% dos votos, dos 91,60% de urnas apuradas neste domingo (2). Atrás do petista, a candidata Kamila Cardoso (Avante) ficou com 26,83% dos votos, seguida de Erika Amorim (PSD), com 3,94% dos votos.



Camilo conduziu a campanha de modo diferente daquilo que imaginava no início do ano, ou seja, por fora da aliança mantida entre os irmãos Ferreira Gomes e o PT por 16 anos. Ele rompeu com Ciro Gomes (PDT), líder daquele agrupamento político, mas conseguiu seguir com o apoio dos outros dois irmãos, Cid e Ivo Gomes (PDT), prefeito de Sobral.

Na manhã deste domingo, após votar na Secretária de Saúde do Ceará, o líder pedetista afirmou que a ferida em relação aos irmãos vai "sangrar até o último dos meus dias".

A tradicional posição de neutralidade de Camilo vista quando PT e PDT mediam forças, em 2016 (eleição municipal), 2018 (eleição nacional) e 2020 (eleição municipal), deu espaço então a uma ação abertamente favorável ao projeto de terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).