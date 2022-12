Caminhada pelo fim da violência contra mulheres é realizada em Salvador

Com uma quantidade menor devido a festa de Santa Bárbara, que ocorreu na manhã deste domingo (4) no Pelourinho, em Salvador, a 3ª Caminhada Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas aconteceu na orla da capital baiana.

Saindo do Cristo da Barra, em direção às esculturas das "gordinhas de Ondina", mulheres de todas as idades gritavam pelo fim da violência, do machismo e das mortes diárias que muitas ainda sofrem em casa e nas ruas. A reunião ocorreu não só em Salvador, mas em diversos lugares do Brasil e também no exterior.

Foram 21 dias de manifestação pelo fim da violência. Mulheres que são mortas apenas por serem do gênero feminino e meninas que são estupradas diariamente por pessoas da família, essas e outras causas foram colocadas em pauta na caminhada.

Para a médica geriatra e secretária de Políticas Para as Mulheres (SPM), Julieta Palmeira, integrante do movimento desde a década de 70, a reunião neste domingo foi importante para conscientizar a sociedade que muitas mulheres ainda são agredidas por motivos banais.

"Eu sou geriatra e posso dizer que existe um grau gigantesco de violência nas mulheres mais velhas. A gente tem que pôr um fim a essa violência de gênero. Além disso, temos crianças sofrendo violência sexual e isso tem afetado os menores de forma brutal. Precisamos punir os agressores e assediadores, fazer política concreta para acabar com o machismo e misoginia", comenta.

Um dos integrantes da Mobilização Social Mulheres Vítimas de Violência, vereador Leandro Guerrilha, esteve na caminhada para representar os homens. Para ele, é importante que o agressor seja punido de forma rápida e que as leis sejam duras. "Precisamos tirar esses homens do anonimato, combater essa violência que assola o Brasil inteiro e proteger essas mulheres. Homens agressores, machistas, não passarão", finaliza.