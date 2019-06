Caminhão atinge barracas de fogo de artifício em acidente com 2 mortos em Muritiba

(Foto: Diário de Notícia)

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas depois que um caminhão que coleta lixo atingiu três barracas de venda de fogos de artíficio na BA-502, em Muritiba. O acidente aconteceu por volta das 11h deste domingo (23), em trecho urbano da rodovia, de acordo com a Polícia Militar da cidade.

O motorista José Romário da França Conceição, 56 anos, aparentemente perdeu o controle da direção, saiu da via e atingiu as barracas que estavam às margens da pista. Ele morreu no local - não se sabe se por conta dos ferimentos do atropelo ou pelo mal súbito. Um vendedor de fogos de uma das barracas foi atropelado e também morreu no local - ele foi identificado como Jorge Luís Santana, 29.

Outras três pessoas, todas mulheres, também foram atropeladas e sobreviveram. Uma mulher comprava fogos no local e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital em Santo Antônio de Jesus. As outras duas trabalhavam nas barracas. Uma delas foi levada para Cruz das Almas e a outra ficou no Hospital Municipal de Muritiba. Não há informação sobre o estado de saúde de nenhuma das atropeladas.

Motorista passou mal (Foto: Voz da Bahia)