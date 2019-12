Caminhão-cegonha bate em caçamba e deixa feridos em Santo Estêvão

Um acidente envolvendo um caminhão-cegonha e uma caçamba deixou pelo menos duas pessoas feridas na madrugada desta quinta-feira (26), na cidade de Santo Estêvão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no Km 466. O caminhão-cegonha, que estava carregado de carros, bateu no fundo da caçamba e os dois veículos viraram na pista. Há registro de pessoas com ferimentos leves e graves, que foram socorridas por equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros, mas não foi divulgado o número total de vítimas, o estado de saúde delas e para onde foram levadas.

Como os dois veículos viraram, foi necessário interditar totalmente a via no sentido decrescente. O local só começou a ser liberado por volta das 7h.

Fotos: Jorge Farias/Leitor CORREIO