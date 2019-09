Caminhão da Biometria começa a atender eleitores em Prefeituras-Bairro de Salvador

As próximas eleições serão apenas em 2020, quando serão eleitos os próximos prefeitos e vereadores dos municípios. Apesar disso, estar com o título em dia é importantíssimo, inclusive para quem quer tirar passaporte e participar de concurso público. Pensando em regularizar a situação de quem teve o título cancelado, a prefeitura e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) lançaram nesta quarta-feira (4) o Caminhão da Biometria.

O veículo, que tem capacidade de recadastrar até 32 eleitores por hora, passará por três prefeituras-bairro diferentes. A primeira parada ocorreu no bairro de Itapuã e foram atendidos moradores do bairro e adjacências, das 9h às 16h.

Atualmente, segundo o TRE, Salvador conta com 1.868.324 eleitores ativos. Porém, são cerca de 230 mil pessoas com o título cancelado por não terem feito a biometria. Já na Bahia, são 10.308.871 eleitores, sendo que 82,70% realizaram o recadastramento.

Durante o lançamento do projeto, estiveram presentes o secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, vice-prefeito Bruno Reis, o secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro de Salvador, Luiz Galvão, e o presidente do TRE, desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior.

O Caminhão da Biometria terá ainda mais duas paradas. A próxima será na quinta-feira (5), na Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas, em Paripe. Já na sexta (6), o destino será a unidade administrativa de Cajazeiras, ambos com atendimento das 9h às 16h.

Para o presidente do TRE, esse tipo de ação é importante para que o eleitor possa ficar em dia com a Justiça Eleitoral e sem precisar pegar filas ou deixar para regularizar sua situação de última hora.

“Além desse posto, disponibilizamos o agendamento eletrônico no site, marcando dia e hora de comparecimento sem qualquer percalço ou confusão. Já a ideia do caminhão é ajudar as comunidades mais longínquas, mais carentes”, afirmou o desembargador, que fez um pedido para que os políticos ajudem as pessoas a terem acesso aos postos de serviço para o recadastramento.

Já Bruno Reis destacou que essa é uma oportunidade para que a população evite dor de cabeça no ano que vem. “Essa parceria veio para facilitar ainda mais a vida do eleitor que está com problemas em seus títulos. A prefeitura se dispões em dar todas as condições ao TRE para que o caminhão possa ir em mais bairros realizar o recadastramento”, afirmou.

Como participar?

Embora não seja necessário agendar atendimento, o eleitor precisa levar alguns documentos para realizar o cadastro, como documento de identificação com foto e comprovante de residência recente (emitido há, no máximo, três meses). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaporte antigos não serão aceitos.



Para homens de 18 a 45 anos que farão a primeira via do título, é obrigatório apresentar o comprovante de quitação militar (carteira de reservista ou certificado de alistamento militar). Já para todos os casos (homens ou mulheres), é preciso levar alistamento eleitoral (1º título).



A expectativa da ação é possibilitar um atendimento itinerante que visitará todas as regiões da Bahia, começando pela periferia de Salvador, que tem 230 mil eleitores com títulos cancelados por ausência do cadastramento biométrico. O número, segundo o TRE, corresponde a cerca de 10% do eleitorado.

O atendimento com hora marcada continua exclusivo dos postos fixos da Justiça Eleitoral. O eleitor que não fizer o recadastramento biométrico terá o título cancelado e não poderá votar nas próximas eleições.

Confira alguns impedimentos ao cidadão com título cancelado:

Obter passaporte ou carteira de identidade;



Receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como de fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição;



Participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos estados, dos territórios, do Distrito Federal, dos municípios ou das respectivas autarquias;



Obter empréstimos nas autarquias, nas sociedades de economia mista, nas caixas econômicas federais e estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos;



Inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, e neles ser investido ou empossado;



Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo;



Praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda;



Obter certidão de quitação eleitoral, conforme disciplina a Resolução-TSE nº 21.823/2004;



Obter qualquer documento perante repartições diplomáticas a que estiver subordinado.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro