Caminhão de cerveja tomba e é saqueado na Avenida Luís Eduardo

Parte da carga de cerveja de um caminhão tombou na manhã deste sábado (28) e deixou o trânsito lento na Avenida Luís Eduardo Magalhães, sentido Retiro. Pessoas que passavam pelo local saquearam a mercadoria.

O acidente aconteceu por volta das 8h e causou grande congestionamento no local. Carregado de 50 caixas de garrafas de 600 ml e 800 latinhas de 250 ml, o caminhão do Grupo Petrópolis saiu de uma distribuidora localizada na BR-324, nas imediações de Simões Filho, e seguia com destino a vários bairros de Salvador, como Boca do Rio, Tancredo Neves, Arenoso.

Quando tinha acabado de descer uma via que liga o Acesso Norte à Avenida Luís Eduardo Magalhães, sentido Salvador, o automóvel virou. "Foi quando a carga tombou. A carga estava bem presa, mas curva é muito fechada", disse um dos funcionários da distribuidora, que preferiu não se identificar. O prejuízo é avaliado em R$ 10 mil.

Foto: Bruno Wendel/CORREIO

Segundo ele, os saques foram imediatos. "Logo logo começou a brotar gente de onde não tinha. Tudo morador dessa região. Pegaram as cargas que estavam no chão e teve gente que meteu a mão no caminhão", contou.

Ainda segundo o rapaz, a polícia chegou rapidamente e os moradores se dispersaram. "Um carro da Polícia Civil passava na hora e os agentes impediram. Logo após veio a Guarda Municipal e a Policia Militar".

Com o acidente, o trânsito ficou lento na Avenida Luís Eduardo Magalhães no sentido Retiro. Funcionários da distribuidora organizavam no caminhão o que ainda estava intacto, e funcionários da Limpurb limpavam a avenida.