Caminhão derruba poste e deixa via interditada na Estrada de Campinas

Um poste caiu em cima de um caminhão na manhã desta sexta-feira (3), na região da Estrada de Campinas. O caminhão arrastou o poste ao passar pela fiação. Não houve vítimas.

O acidente acontece na Rua Desembargador Mário Lisboa Sampaio, perto de uma unidade do Atakarejo. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a via foi interditada por volta das 10h para fazer a remoção.

Em nota, a Coelba diz que equipes foram enviadas para fazer a substituição do poste. O caminhão arrastou a fiação de telefonia e de internet da localidade, segundo a concessionária. Por segurança, o fornecimento de alguns locais da área foi interrompido durante o trabalho. A normalização da energia vai acontecer após a conclusão do serviço.