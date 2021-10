Caminhão desce ribanceira e deixa um morto e três feridos no sul da Bahia

Um homem morreu e outros três ficaram feridos em um grave acidente, por volta das 11h dessa quinta-feira (28), na BA-120, próximo à Fazenda Sempre Viva, localizada entre a cidade de Ibirataia e o distrito de Algodão, no sul do estado.

Segundo o site Giro Ipiaú, as vítimas são de Valença e trabalham na empresa Endicon, prestadora de serviços à Coelba. Os trabalhadores viajavam no caminhão com destino a Ipiaú, onde há uma base da empresa, e retornariam para a cidade de origem em outros veículos da Endicon.

De acordo com as informações, o motorista perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista, desceu uma ribanceira e colidiu em uma jaqueira, tombando próximo a outra árvore.

Os trabalhadores que estavam na parte traseira da cabine (Antônio Carlos e Roque Luiz) conseguiram sair do local com leves escoriações e foram socorridos para o Hospital Geral de Ipiaú.

Já Henrique Andrade, 36 anos, e o motorista identificado como Agnaldo, 53, ficaram presos às ferragens. Henrique não resistiu e faleceu no local.

(Foto: Giro Ipiaú) (Foto: Giro Ipiaú) (Foto: Giro Ipiaú)

(Foto: Giro Ipiaú) (Foto: Giro Ipiaú) (Foto: Giro Ipiaú)

Profissionais do Samu e populares resgataram Agnaldo, após uma hora e meia de trabalho. Ele foi socorrido e encaminhado pelo Samu para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié.

O corpo da vítima fatal foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para o Instituto Médico Legal (IML).

Testemunhas contaram que no momento do acidente chovia e a pista estava escorregadia. A Polícia Rodoviária Estadual irá apurar a causa do acidente.