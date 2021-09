Caminhão levando água pega fogo no Caminho de Areia; vídeo

Um caminhão pegou fogo na Avenida Caminho de Areia, no bairro homônimo, na manhã desta quinta-feira (23). O motorista conseguiu sair rapidamente e não teve ferimentos. O incidente foi por volta das 6h15.

O fogo aconteceu quando o caminhão seguia no sentido Largo de Roma, depois do motorista parar em frente à Cesta do Povo, segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

O motorista Erivan Mata conta que havia estacionado e saído normalmente para a fazer a entrega da carga no depósito, quando alguém falou que o caminhão estava pegando fogo. Ele trabalha como motorista há mais de 30 anos e levava uma carga de água mineral vindo de Dias D'Ávila.

"Quando vi, as chamas já estavam saindo por baixo do parabrisa e se alastraram muito rápido", lamenta. Com ajuda de pessoas que passavam, ele tentou apagar o fogo usando um extintor, sem sucesso.

O motorista não sabe o que aconteceu. O caminhão passou por manutenção recentemente e ele diz que não sentiu ou notou nada estranho no trajeto. "Cheiro de nada, ruído diferente, nada, tudo normal", afirma.



O caminhão, que pertence a uma empresa, ficou totalmente destruído. Ele será retirado da via e deve passar por perícia. Segundo a Transalvador, o caminhão está atrapalhando o trânsito, por estar no canto da pista.