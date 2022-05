Caminhão pega fogo na BR 116, em Jequié

Na manhã deste domingo (15), um caminhão carregado de pneus pegou fogo na BR 116, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, na região de Jequié. Os bombeiros foram chamados e guarnições do 8º Grupamento de Bombeiros Militar (8ºGBM/Jequié), em três viaturas, conseguiram combater o incêndio. Não houve vítimas.

O material da carga do caminhou dificultou o combate ao fogo. Inicialmente foi realizada a técnicas do bomba armar com a formação de duas linhas de mangueiras uma com água e outra com líquido gerador de espuma (LGE), ambas com combate direto. Após o combate, iniciou-se o rescaldo e a retirada de parte da carga de pneus.

O Corpo de Bombeiros alerta que, em caso de incêndio veicular, é importante que os passageiros deixem o automóvel e se abriguem em local seguro. Em seguida, deve-se entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através da central 193. Os extintores dos veículos também devem ser usados para combater os princípios de incêndios; para isso é importante que os cidadãos possuam os equipamentos nos automóveis.