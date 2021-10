Caminhão-pipa bate em poste na Avenida Jequitaia e causa congestionamento

Um caminhão pipa bateu contra um poste no final da manhã desta terça-feira (26) na Avenida Jequitaia, na altura de Água de Meninos, segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). Não houve feridos, mas um congestionamento se forma no local, na saída da Via Expressa.

A batida aconteceu por volta das 11h. O poste está parcialmente caído, apoiado na cabine do caminhão, que ficou totalmente danificado com o incidente. O motorista era a única pessoa no veículo e saiu sem ferimentos. O veículo transportava uma carga de água.

O acidente causa congestionamento na região da Via Expressa, chegando a ter efeitos até a Rótula do Abacaxi. Duas pistas foram interditadas pela Transalvador para trabalho da Coelba no poste. Não há informação sobre o que causou a batida.

Em nota, a Neoenergia Coelba diz que direcionou equipes técnicas para o atendimento da ocorrência e informa que o fornecimento de energia da região não foi afetado. A fiação do poste era telefônica.