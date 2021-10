Caminhão roubado é apreendido durante operação na Av. Magalhães Neto

Um caminhão roubado foi encontrado pela polícia em um ponto da na Avenida Professor Magalhães Neto, nas proximidades do Costa Azul, na noite dessa quinta-feira (30). A apreensão aconteceu durante a 5ª Fase da Operação Visão Noturna.

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) abordaram mais de 200 veículos, entre carros de passeio, ônibus e motocicletas.

Segundo a Polícia Civil, o roubo do caminhão Ford Cargo, placa LKZ9E17, foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de São Sebastião do Passé, na última terça-feira (28). O veículo de carga, que estava com as placas retiradas, chave na ignição e portas abertas, foi levado para a DRFRV.

Durante as abordagens, são analisados documentos dos veículos e dos condutores, além de buscas por drogas, armas e outros materiais ilícitos. Segundo o titular da DRFRV, delegado Marcelo Tannus, as ações ocorrem em locais estratégicos. “São importantes corredores de tráfego de veículos e motocicletas, onde também pode ser uma rota de fuga para veículos roubados, como este caminhão que foi abandonado nas proximidades da blitz, e outros crimes”, pontuou.

Ainda de acordo com Marcelo Tannus, a Operação Visão Noturna seguirá em outros pontos da cidade. “Continuaremos com o mesmo foco no combate aos furtos e roubos de veículos, tanto os particulares, quanto os utilizados para serviços. O importante é coibir também os crimes cometidos com a utilização de carros e motocicletas”, destacou.