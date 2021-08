Um caminhão tombou na BR-324, no sentido Feira de Santana, na manhã desta segunda-feira (23). O acidente aconteceu na altura do km 608.

Por causa do acidente, a via foi totalmente interditada. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está aguardando guincho pesado para fazer o destombamento do veículo. O engarrafamento já tem cerca de 10km de extensão.

Não houve vítimas no acidente.