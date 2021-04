Caminhão tomba na ladeira da Vila América e interdita via

Um caminhão de pequeno porte tombou na Vila América, ladeira no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. A ladeira liga o bairro à Avenida Vasco da Gama e é um dos principais acessos ao Engenho Velho. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (7).

As primeiras informações apontam que o motorista do caminhão acabou batendo em um obstáculo e isso foi o que gerou o tombamento. Moradores afirmaram ao CORREIO que ele teve ferimentos leves, mas conseguiu deixar o veículo.

O óleo do veículo derramou e se espalhou pela pista. O local foi interditado pela Transalvador por volta das 18h para a retirada do caminhão. A Limpurb foi acionada para fazer a limpeza da via e retirada do óleo da pista, mas ainda não há previsão de quando a ladeira será liberada.

Por conta da interdição, quem precisa acessar a Vila América pode pegar o Engenho Velho de Brotas pela Rua Reis Príncipe ou seguir pela rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, na região do Ogunjá.