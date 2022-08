Caminho da Fé: Santuário Santa Dulce dos Pobres celebra Dia Litúrgico neste sábado (13)

A fé e devoção dos baianos a Irmã Dulce chegará ao seu auge neste sábado (13). Após 12 dias de celebração da trezena que homenageia a padroeira dos pobres e doentes, a festa será encerrada com uma Procissão Luminosa pelo Caminho da Fé, como parte da programação especial do Dia Litúrgico de Santa Dulce dos Pobres.

“Esses 12 dias de festa são 12 dias de preparação para o dia 13, que é o ápice dos dias que meditamos sobre a vida de Santa Dulce e o aspecto do seu amor. Ela é a mulher que muito amou, que soube sair de si e ir ao encontro do outro, que cuidou, sentiu compaixão e esteve ao lado dos pobre e pequeninos”, narra o reitor do Santuário Santa Dulce dos Pobres, frei Giovanni Messias, sobre os dias que antecederam a culminância da festa.

Na agenda festiva do último dia da trezena, que tem como tema “A mulher que muito amou”, a primeira santa brasileira será louvada com missas durante todo o dia - a partir das 7h. A última ocorrerá às 18h.

A celebração das 8h30 será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, e a missa das 18h irá anteceder a Procissão Luminosa, que percorrerá o Caminho da Fé, partindo do Santuário até a Baixa do Bonfim, com a imagem de Santa Dulce no andor.

Rezar ao lado da santa

Desde 2019, quando Irmã Dulce foi canonizada e reconhecida como Santa Dulce dos Pobres, os devotos da padroeira aguardavam para rezar a trezena ao lado da Santa, no Santuário de Santa Dulce dos Pobres, mas veio a pandemia da Covid-19 e a festa precisou ser a distância. Este ano, a espera acabou.

Integrante da Associação Nossa Senhora das Dores (ANSD), iniciativa sem fins lucrativos, a mestre em educação Géssica Oliveira Bezerra, 31 anos, segue os passos da Santa Dulce dedicando seu tempo a levar educação para jovens carentes da sua cidade, há seis anos. Ela saiu de Itapetinga para Salvador para acompanhar o último dia da trezena de Dulce.

“A minha devoção com ela começou a partir daí, em tentar pegar essa força, coragem e sentido do servir sem querer nada em troca, só pelo amor, pelo amor ao outro independente do que ele possa ofertar, apenas amar e servir a Jesus. E quando eu vi divulgando eu falei: ‘eu vou, é uma coisa possível, então vim’”, conta a devota.

A bancária Carolina Magalhães, 41 anos, mora na região da Cidade Baixa, onde está localizado o Santuário de Irmã Dulce, desde que nasceu e se orgulha disso. Ela estava no primeiro dia da trezena e não pretende fazer diferente no último.

“A expectativa é muito grande, passamos algum tempo sem estar perto dela. Há alguns anos ela me deu a vitória em uma causa judicial e eu tenho muito a agradecer, nada melhor do que poder fazer isso de pertinho e em um lugar sagrado”, ressalta Carolina.

Programação

Dia Litúrgico de Santa Dulce

Sábado (13)

Missas às 7h, 8h30, 10h30, 12h, 14h, 16h e 18h

local: Santuário de Santa Dulce dos Pobres

Missa celebrada pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha

Sábado (13)

8h30

local: Santuário de Santa Dulce dos Pobres

Procissão Luminosa (após a missa das 18h)

Sábado (13)

Após a missa litúrgica das 18h

Local: Santuário de Santa Dulce dos Pobres até a Baixa do Bonfim