Caminhoneiro mata mulher e liga para avisar ao sogro

Ariane dos Reis Santos, 33 anos, foi morta pelo marido, o caminhoneiro Deuslírio Alves, com um tiro na cabeça, na noite de terça-feira (24), em Brumado, cidade de 67 mil habitantes, no sudoeste da Bahia. A motivação do crime, qualificado pela polícia como de feminicídio, está sendo investigada.

De acordo com a polícia, a vítima levou um tiro de revólver na testa – ainda não se sabe o calibre da arma – após discussão com o caminhoneiro, que após o crime ainda ligou para a família da vítima para avisar que a tinha matado. O casal possui uma filha de 9 anos que estava em casa no momento do ocorrido.

Eles moravam no bairro Esconso, de classe média na cidade de Brumado. Segundo a polícia, a família relatou que foi pega de surpresa com o ocorrido, pois aparentemente o casal vivia bem. Não há registros de violência ou ameaça por parte da vítima.