Caminhoneiros protestam contra fiscalizações da PRF na BR-324

Cerca de 100 motoristas de caminhões realizam protesto contra fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A paralisação foi iniciada por volta das 7h da manhã desta segunda-feira (11) no Km 609 da BR-324. O trânsito está lento e um engarrafamento foi formado até a entrada do bairro de Águas Claras - que chega a 30 km de extensão.

De acordo com a PRF, o protesto acontece com uma interdição parcial da via, no sentido Feira de Santana.

Ainda segundo a PRF, os motoristas seguem caminhando na rodovia, protestando contra fiscalizações, apreensão e guarda de veículo e outros procedimentos de decorrentes de infrações de trânsito.

