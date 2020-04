Caminhonete que levava convidados para ‘CovidFest’ na Bahia é apreendida

Foto: Divulgação/PM-BA

Uma caminhonete lotada com 20 pessoas foi apreendida na noite deste sábado (25), na cidade de Ipiaú, sul da Bahia. O grupo, que ocupava cabine e carroceria do veículo, terminou chamando a atenção da Polícia Militar. A guarnição da 55ª Companhia Independente fazia rondas na cidade próximo à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) quando encontrou a turma, por volta das 21h. Os indivíduos, quase todos jovens, disseram que estavam a caminho de um evento apelidado de ‘CovidFest’.

Os envolvidos descumpriram o toque de recolher, imposto no município há mais de um mês por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. Por lá, os cidadãos não podem sair de casa entre 20h e 5h. No último boletim municipal deste domingo (25), a prefeitura informou que existem 25 casos confirmados da doença e um óbito em Ipiaú. Há também 131 casos suspeitos de contaminação e 241 pessoas seguem em quarentena obrigatória por ter contato direto com casos confirmados.

Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem ao grupo os agentes identificaram ainda que o motorista da caminhonete não possuía habilitação e tinha sido contratado para levar as pessoas para o evento. O local não foi informado. Após a interceptação, o veículo foi levado para o pátio do departamento de trânsito da cidade. Os envolvidos, por sua vez, foram conduzidos à delegacia local e, após registro da ocorrência, foram liberados para voltarem para suas residências.

“Os policiais estavam em ronda normal e nesta ronda nos consta fiscalizar o cumprimento do decreto. Foi aí que observaram o carro, que tinha cabine e carroceria muito cheia de gente. O motorista confessou que tinha sido contratado para levar as pessoas para uma festa que elas mesmas chamavam de ‘Covidfest’”, contou o major Jocevã Lima, da 55ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Nesta segunda-feira, o motorista da caminhonete levaria o veículo para a zona rural da cidade, onde costuma vender alimentos. Preocupado, o major alertou que, se por acaso um dos jovens estivesse infectado, o vírus poderia ser levado para a comunidade rural, onde o isolamento social é ainda mais frouxo. “Ninguém sabe se ali tinha uma pessoa contaminada e ele ia levar o carro para uma área vulnerável, sem atendimento e onde a preocupação com o isolamento é menor ainda, tudo é um risco”, completa.

Bebidas alcoólicas

No veículo, a polícia encontrou ainda latinhas e garrafas long neck de cerveja, o que preocupou ainda mais a guarnição, já que alguns dos participantes tinham menos de 18 anos. De acordo com o major, a delegacia local recolheu nomes e endereços de todos para acompanhar o caso.

“Nós estamos numa situação delicada de trabalho. As pessoas têm decretos para cumprir de toque de recolher, de funcionamento de comércio, mas quem descumpre esses decretos não são criminosos. Muitos comércios insistem em burlar a regra. A gente sabe que está difícil para todo mundo, mas pode ficar ainda pior”, conscientiza o major.

Através das redes sociais, a prefeita da cidade, Maria das Graças Mendonça (PP) elogiou a atuação da polícia e reprimiu a atitude dos jovens. "Parabenizo à Polícia Militar por mais uma ação que busca preservar a saúde de todos. Infelizmente, apesar do aumento do número de casos confirmados em Ipiaú, ainda muitas pessoas estão brincando. Volto a pedir para que a população nos ajude, ficando em casa!", escreveu ela, no Facebook.

Procurada, a Polícia Civil não forneceu informações sobre a apuração do fato.