Caminhonete roubada em Lauro de Freitas é recuperada em Caruaru

Uma caminhonete que havia sido roubada em Lauro de Freitas, na Bahia, foi recuperada na segunda-feira (14), na BR 104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O motorista do veículo foi detido em uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 1⁰ Batalhão Integrado Especializado da Polícia Militar (BIEsp-PM).

Os policiais realizavam uma fiscalização no Km 66 da rodovia, quando abordaram uma caminhonete com placas do Mercosul. Após um procedimento de identificação, foi constatado que o veículo portava placas clonadas e possuía um registro de roubo desde fevereiro do ano passado.

O motorista alegou que havia pego a caminhonete emprestada com o patrão e que trabalha com confecção. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru, para a adoção dos procedimentos cabíveis.