Camisa 10 do Vitória, Eduardo quer jogar em outra posição em 2023

Ele assumiu a camisa 10 do Vitória nesta temporada, mas quer exibir outra numeração no próximo ano. Eduardo prefere jogar um pouco mais distante da área adversária. “A posição que eu me sinto mais confortável é de segundo volante. Eu prefiro jogar ali porque eu gosto mais de vir por trás, armando o jogo. De 10 já é uma posição que você precisa ser mais decisivo, dar mais assistências, ser mais finalizador, fazer mais gols. Eu sei que eu não sou um cara de fazer gols. Eu prefiro armar o jogo por trás”, argumenta o meia. "Mas onde o professor optar eu vou ajudar meus companheiros e o Vitória”, completa.

Aos 22 anos, ele sabe bem as funções que quer desempenhar. Prefere não ter a 10, mas deseja assumir um papel que costuma ser de quem a veste. Eduardo quer se transforma em referência rubro-negra nas cobranças de falta. Nesta temporada, ele não conseguiu colocar a bola na rede dessa forma.

“Meu último gol de falta foi contra o Sampaio Corrêa, na Série B”, lembra. O tento garantiu a vitória por 1x0, na 30ª rodada da segunda divisão de 2021, no estádio Castelão, em São Luís.

“Eu sou um cara que eu treino bastante, quem está no meu dia a dia sabe do meu empenho nas faltas. Por incrível que parece, nesse ano que passou, nos jogos finais eu treinei bastante, porque eu sei que bola parada define jogo. Não teve mais falta na frente da área, acho que cinco ou seis jogos sem uma falta, mas continuei trabalhando e esperando minha oportunidade. Espero que no próximo ano aconteça”, projeta.

Eduardo se profissionalizou em 2020, mas foi na atual temporada que ele ganhou moral mesmo na Toca do Leão. Revelado nas categorias de base rubro-negra, o meia foi um dos destaques da campanha de acesso à Série B do Brasileiro.

Titular absoluto com o técnico João Burse, ele fez 33 partidas esse ano, 29 delas como titular, e marcou dois gols, ambos no estadual. Garçom do time na temporada com quatro assistências, ao lado do lateral direito Alemão, Eduardo promete se esforçar pra acertar o alvo mais vezes no ano que vem, apesar de dizer que balançar a rede não é muito a dele.

“Eu sou muito cobrado pela torcida, pela comissão, para pisar na área. É uma coisa que eu venho trabalhando muito em mim. Espero que esse ano eu possa fazer mais uns gols para ajudar a minha equipe”, vislumbra. “Espero que a comissão e a diretoria formem um elenco bom, que dê pra gente brigar lá em cima, pra que a gente consiga mais um objetivo ao final da temporada, mais um acesso”, projeta.