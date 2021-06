Camisas de manga curta são mais que democráticas

As peças são da marca baiana Caxangá (divulgação)

As camisas de manga curta conquistaram tanto os homens, quanto as mulheres. Confortáveis, frescas, elas são fáceis de usar no nosso clima e ainda podem render ótimas sobreposições. Desde 2019, a marca baiana Caxangá (@vistacaxanga) faz camisas assim e outras peças com a proposta de serem sustentáveis, agênero e com modelagem oversized. Olhos abertos para última coleção, intitulada Visceral, fotografada por Vinicius Moreira, que põe em evidência itens com tons mais invernais, como a camisa e a bermuda da foto em destaque . O Vixe amou!

fotos de divulgação

Amarelo paixão

Boys descolados que estão atrás de uma papete bacaninha para chamar de sua se liguem, porque o vixe simplesmente amou o modelito da Rider (rider.com.br) ideal para alegrar qualquer visu. Descole a sua por R$ 149,99.

Puro brilho

Fashionista que é fashionista vai enlouquecer com esse short, todo trabalhado em paetês, à venda nas lojas da Renner (lojasrenner.com.br). A peça custa R$ 119,90 e é perfeita para mostrar que o brilho pode, sim, ser usado de dia. Dica de stylist: combine com camiseta mais tênis e espere os elogios.

Fun

Uma pochete divertida, além de ser aquele acessório fundamental para carregar as coisas, também é capaz de dar uma pitada de bom humor ao visu de todo santo dia. Quer saber como? Dá só uma espiadinha no modelito batizado pantone garimpado nas lojas da C&A. Preço: R$ 94,99.

Parceria certa

Elas são ótimas se o intuito é malhar. Têm lugar garantido no look academia. Mas também combinam muito com qualquer produção mais urbana, garantido o toque fashionista. Rolou sentimento? Descole esse combo de meias no e-commerce da Adidas (adidas.com.br). Custa R$ 59,99 o trio unissex.

Efeito imediato

Atrás de um brinco bafônico para roubar a cena da produção? Esse modelito colorido em vitral, que mais parece uma peça vintage, cumpre bem essa função. às interessadas, a peça custa R$ 54. Onde achar? Lojinha virtual Nicoleta (nicoleta.com.br).