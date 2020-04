Campanha Arroz do Bem vai acontecer nesta quinta-feira (23) reunindo chefs de todo país

Galinhada do chef Edinho Engel

(Foto: Divulgação)

Os restaurantes Amado e Vini Figueira Gastronomia aderiram à campanha Arroz do Bem, que reúne chefs de todo o país, nesta quinta-feira (23), numa ação solidária para ajudar quem precisa. Na ação, criada pelo chef gaúcho Marcos Livi, cada restaurante participante cria um prato com arroz para comercializar no sistema delivery, sendo que para cada prato vendido, um igual é doado a moradores de comunidades.

O chef Edinho Engel vai fazer uma Galinhada, uma de suas especialidades mineiras, que será comercializado a R$59,00, a porção para duas pessoas. De acordo com Flávio Bandeira, sócio do Amado, a ideia é que os pratos correspondentes aos que forem vendidos, sejam doados às comunidades do entorno do restaurante.

Arroz a Quatro Queijos do chef Vini Figueira

(Foto: Divulgação)

Já o chef Vini Figueira criou um Arroz com Molho Quatro Queijos, Lemon peper, Camarão e Cogumelos. A porção individual vai custar R$ 42,00 enquanto o prato para duas pessoas sairá por R$ 82,00. De acordo com Vini, as doações serão feitas neste final de semana para a população de rua das regiões da Sete Portas e Aquidaban.

Para quem quiser ajudar, os pedidos já podem ser feitos a partir de hoje (22) nos canais de delivery dos dois restaurantes: