Campanha coleta papel reciclável em pontos de Salvador

Na Semana Nacional do Meio Ambiente, a ONG Paciência Viva e seus parceiros estão promovendo a nova campanha Repense seu Papel! Não Custa Nada e Vale Musica!, que atende ao Programa Ação Reciclar. A campanha convida o cidadão a colaborar inserindo em seu cotidiano dois hábitos simples e fundamentais que farão a diferença: doar seus resíduos sólidos recicláveis às cooperativas que fazem parte do Complexo de Cooperativas de Reciclagem da Bahia (CCRB) e adquirir os produtos feitos a partir da economia circular de papeis coletados, reciclados e ressignificados em arte.

Para tanto, a Paciência Viva já tem postos de coleta localizados no Salvador Shopping e no Edifício Suarez Trade, ambos localizados na Avenida Tancredo Neves. A expectativa da ONG é, conforme a resposta da população, ampliar o número de postos e criar um serviço de doação e coleta de papéis na cidade. “Diante de tantos hábitos agressivos ao meio ambiente, conseguir reordenar essas atividades para atender as exigências da Politica Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305-2010 ) é o desafio do século para a educação ambiental”, acredita o presidente da ONG, Cláudio Deiró.

De acordo com ele, o objetivo da campanha é, após serem atingidas determinadas metas de papel coletado, promover a doação a partir da participação dos artistas e bandas musicais cadastrados no Programa Ação Reciclar. “Informaremos amplamente através das sociais mídias que metas de papeis coletados e de aquisição de nossos pôsteres educom garantem shows”, explicou o presidente do Paciência Viva.

Dentre os atores, artistas e músicos que apoiam o projeto estão Wagner Moura, Cau Gomez, Denissena, Juliana Ribeiro, Mateus Vidal, Luciano Mosiah, Carla Visi, Rasmateus, Dão e As Caravanas Black, Grupo Botequim, Bahia Soul, Power Rock, Radiola e Dendê S/A. “Esses parceiros garantem a associação da coleta seletiva à cultura, em nossa cidade lambuzada de azeite”, afirmou Deiró. De acordo com ele, à medida que essas metas forem atingidas serão disponibilizados convites para os shows do calendário socioambiental e cultural do programa. “Na nossa Social Mídia, estará aberta a contagem do Papelômetro, que indicará o quantitativo coletado, a quantidade de pôsteres adquiridos e quanto falta para a realização das atividades culturais previstas na campanha”, finalizou Deiró.

Os contatos da Paciência Viva são: Instagram: @ongpacviva; e-mail ongpaciencia@gmail.com e Disk Coleta de Papeis (988349114).