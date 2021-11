Campanha contra a fome distribui cerca de 1,5 mil cestas básicas em Salvador

Nesta quinta-feira (18) e no próximo sábado (20), cerca de 1,5 mil famílias baianas em situação de insegurança alimentar vão ganhar um respiro. Isso porque a campanha 'Agroecologia contra a Fome', que é realizada através do Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais (Sasop) e da Fundação do Banco do Brasil, vai distribuir cestas com alimentos oriundos da agricultura familiar e camponesa para pessoas em situação de vulnerabilidade social no entorno de Cajazeiras, Boca do Rio, Nazaré e Plataforma.

As famílias beneficiadas foram selecionadas através de uma parceria com instituições da capital baiana que desenvolvem um trabalho de assistencialismo social. Carlos Eduardo Leite, coordenador Geral do Sasop, explica o porquê do direcionamento da campanha para estes locais.

"A gente tá trabalhando com quem está em uma situação em extrema pobreza, em uma realidade de insegurança alimentar. O objetivo da campanha é atender quem tem uma grande necessidade e em lugares com dificuldade, como ocupação, assentamento e comunidades mais carentes", fala.

Além disso, a iniciativa tem como objetivo distribuir alimentos saudáveis, de qualidade, sem veneno para famílias, o que, para o coordenador, deveria ser mais acessível. "O Brasil aprovou na Constituição o direito humano à alimentação adequada e saudável. Todo cidadão merece e tem direito. Não podemos achar que só pra população com maior poder aquisitivo. A produção orgânica tem um custo menor que o tradicional, então deveria ter um custo inferior para que essa alimentação saudável chegasse a todos", argumenta Carlos.

Na Bahia de modo geral, 4.431 famílias, de seis territórios, receberão alimentos da agricultura familiar e camponesa. Além de Salvador, cidadãos do Sertão do São Francisco, Baixo Sul, Vale do Jiquiriçá, Portal do Sertão e Sisal vão ser beneficiados pela campanha que reuniu, no total, mais de 90 toneladas de alimentos.

Quem receber a cesta terá acesso a itens essenciais, como arroz e feijão, bem como café camponês, flocão e outros derivados de milho criolo, farinha e outros derivados da mandioca, verduras, frutas e tubérculos agroecológicos.

Veja quando e onde as cestas serão distribuídas:

18 de novembro

- 08h, em Periperi: Ocupação Paraíso

- 11h, na Federação: APUB

20 de novembro

- 08h , em Plataforma: Sociedade 1 de maio

- 11h, na Boca do Rio: Comunidade Kolping

- 14h, na Fazenda Grande 4/Estrada Velha do Aeroporto: União Nacional da Luta por Moradia

