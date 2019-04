Campanha da Samsung destaca promoção para o Dia das Mães

A Samsung apresentou este mês uma ação promocional já voltada para o Dia das Mães, com descontos especiais para quem for comprar seu produto até o dia 12 de maio. Para destacar a ação, estão no ar filmes da campanha de divulgação, estrelados pela apresentadora Patrícia Poeta. Serão três vídeos para TV aberta e um para cinema, além de peças para rádio e digital.

Na promoção, quem comprar uma TV UHD 4K de 50 até 75 polegadas terá um desconto que vai de R$ 1 mil a R$ 2 mil na compra de um segundo produto da marca - as opções são o refrigerador Samsung RT46 Twin Cooling, a lava & seca Samsung WD11 e até um segundo aparelho de TV 4K de 50 polegadas. Saiba mais clicando aqui.

Patricia foi escolhida para mostrar a importância da escolha de ser mãe e como é possível conciliar a maternidade com a vida profissional.

Assista os primeiros vídeos abaixo: