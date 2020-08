Campanha de vacinação antirrábica em drive-thru começa na sexta (28)

A vacinação antirrábica para cães e gatos este ano vai contar com uma novidade em Salvador: a partir da sexta-feira (28), tutores poderão levar os animais de estimação para receber a dose de proteção em sistema drive-thru. Durante quatro finais de semana seguidos (sempre sextas, sábados e domingos) será possível fazer a vacinação neste esquema, das 9h às 16h, na Arena Fonte Nova e na Praça do Sol, no bairro de Periperi.

“Escolhemos abrir essa modalidade aos finais de semana para facilitar o acesso das pessoas que por algum motivo tenham dificuldade de levar os animais durante os dias úteis. Nossa expectativa é obter o mesmo sucesso que tivemos na campanha de vacinação contra gripe para humanos que, aqui em Salvador, também foi implementada com o sistema drive-thru de forma pioneira no país”, explicou Danielle Dantas, chefe do Setor de Raiva e Veterinária do Centro de Controle Zoonoses (CCZ).

Por conta da pandemia, os tutores devem usar obrigatoriamente máscara. Os animais devem ser transportados com coleira e guia, ou em caixas apropriadas, para evitar fugas e acidentes. É ideal que além do motorista haja um acompanhante no carro para segurar o animal no momento da aplicação da dose, indica a prefeitura.

“Definimos algumas orientações específicas para evitar incidentes durante a estratégia. Cães de grande porte, por exemplo, deverão ser vacinados fora dos automóveis para segurança do profissional de saúde e do tutor. Também orientamos que os responsáveis pelos pets mantenham as janelas dos veículos fechadas para evitar possíveis fugas indesejadas”, completou a veterinária.

Além do sistema driva-thru, a vacinação contra a raiva acontece de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h, em mais de 90 postos de saúde espalhados pela cidade. Neste período de campanha, os agentes de combate às endemias também percorrem as ruas dos bairros do município com a aplicação da vacina em pontos volantes, de segunda a sexta-feira.

Devem ser imunizados animais a partir dos três meses de idade, exceto os que estiverem doentes. O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.