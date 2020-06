Campanha destaca romantismo na quarentena

Em tempos de Covid, as campanhas estão sendo, completamente, ressignificadas. Dia dos Namorados vem aí, e esse ano a marca Schutz (schutz.com.br) apostou em uma iniciativa inovadora, batizada de Spread the Love, um shooting fotografado de forma remota. Três casais foram convidados para estrelarem o lançamento da coleção, manifestando em imagem o olhar de um sobre o outro. O clima dialoga bem com a quarentena e com a necessidade de ficar em casa. A ideia foi cada namorado fotografar sua companheira, em clima intimista, e usando peças da brand. Em tempo: os tons de vermelho e pink, eletrizantes e apaixonantes são as grandes apostas, como uma boa história de amor.

Melhor amiga

Ela é sem dúvida a melhor amiga da quarentena. Quem achou que a pochete ia cair no esquecimento, se enganou. O acessório ganha pontos nessa época de pandemia porque é prático e pequeno, e quando é preciso ir para na rua, pochete na cintura e ponto final. Aproveite para descolar uma beeem fashion para chamar de sua. O vixe amou o modelito da Adidas (adidas.com.br) que custa R$ 149,9.

Para eles

Boys descolados vão amar a calça jogger garimpada no e-commerce da Riachuelo (riachuelo.com.br) ideal para ficar em casa, pelo conforto, mas também uma ótima opção para a construção de um look esportivo bacaninha. Preço: R$ 79,9.

Achadinho de época

Você tem radiola em casa? Então, se prepara para babar nesses vinis antiguinhos arrematados no e-commerce da Arkeô (arkeo.com.br). O conjunto é uma edição de luxo do filme “Embalos de Sábado à Noite”, com dois LPs e capa especial. Original de época, lançado em 1977, o discos têm marcas do manuseio nas capas, mas estão íntegros. Preço amigo do bolso: R$ 9.

Atemporal

Uma armação de óculos interessante é aquela peça que acaba cumprindo alguns papéis. Primeiro o básico, proteção. Depois pode ser uma ótima máscara para disfarçar uma cara de cansaço, ou uma ferramenta de estilo para incrementar uma produção mais sem graça. Rolou sentimento? Esse você descola no e-commerce da Amaro (amaro.com). Preço: R$ 62,5